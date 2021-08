COVID-19 : aucun nouveau cas en Outaouais, 10 de plus à Ottawa et 4 dans l’est ontarien

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte, mardi, dix nouveaux cas de COVID-19, alors que l’est ontarien en enregistre quatre de plus. En Outaouais, aucun nouveau cas n’est signalé, une première depuis le 29 juillet.

À Ottawa, la pandémie a touché 27 893 personnes, selon les cas qui ont été recensés depuis février 2020, et a fait 593 morts, un nombre qui ne varie plus depuis le 15 juillet.

Présentement, SPOSanté publique Ottawa indique que 75 cas sont toujours actifs sur son territoire.

Deux personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19, dont une se trouve aux soins intensifs.

Quatre cas de plus dans l’est ontarien

Dans l’est ontarien, ce sont quatre nouveaux cas qui s’ajoutent au bilan du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), mardi.

Au total, 4770 cas ont été recensés jusqu’ici.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario rapporte 20 cas actifs sur son territoire et indique qu’une personne se trouve actuellement aux soins intensifs.

Le bilan des décès reste stable depuis le 5 juillet, avec 111 victimes de la COVID-19.

Une première depuis le 29 juillet en Outaouais

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais ne rapporte pour sa part aucun nouveau cas, mardi. Il s’agit de la première fois depuis le 29 juillet dernier.

Actuellement, 28 cas sont toujours considérés comme actifs en Outaouais. Aucune hospitalisation n'est toutefois signalée par les autorités de santé publique.