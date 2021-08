Après six semaines, les marcheurs partis du Yukon sont arrivés à Kamloops

Le groupe de marcheurs qui a quitté Whitehorse le 26 juin a parcouru 2100 km.

James Henyu, l’homme à l’origine de la Warriors Walk for Healing Nations, explique qu’en entendant la nouvelle de la tragédie de Kamloops en mai, où 215 restes d’enfants ont été localisés sur le site d’un ancien pensionnat pour Autochtones, il s’est demandé comment il pouvait rendre hommage aux victimes et survivants de ces établissements.

C’était notre but dès le début, marcher pour honorer les enfants qui ont été retrouvés, ceux qui ont disparu et tous les survivants , a-t-il expliqué lors d’une pause à moins de 100 km de l’arrivée.

M. Henyu avoue qu’il avait initialement pensé marcher seul, en partant de Telegraph Creek au nord-ouest de la Colombie-Britannique, mais après avoir reçu un soutien de l’Alliance des Premières Nations du Nord, le départ s’est finalement déplacé à Whitehorse.

Lorraine Netro, au centre gauche, et Jacqueline Shorty, à droite, descendent l'autoroute Klondike à Whitehorse le 26 juin. Photo : Radio-Canada / Chris MacIntyre

Le groupe de marcheurs s’est agrandi au fur et à mesure qu’il passait par diverses communautés, explique James Henyu, lui-même membre de la Première Nation Tahltan. Les véhicules de soutien étaient peints d'empreintes de mains orange et ornés de signes et de drapeaux rappelant les origines des participants.

J’ai eu une vision à la fin où j'allais avoir beaucoup de gens derrière moi, mais entre le départ et l'arrivée, je pensais que ce serait juste moi. Mais les choses changent et c’est vraiment merveilleux d’avoir toutes ces personnes qui marchent avec moi.

Corinna Yuill, qui dit connaître M. Henyu depuis de nombreuses années, dit qu’elle a ressenti le besoin de faire partie du périple. Elle a été rejointe par son mari, au volant du véhicule récréatif familial et par leur fils de 18 ans, qui a participé en fauteuil roulant.

J’ai grandi dans une communauté dans laquelle il y a trois réserves et c’est très personnel, car toutes les personnes que je connais ont été touchées par les pensionnats , note-t-elle.

Une communauté de marcheurs qui a grandi

James Henyu dit avoir marché pendant 80 km, avant que les membres du groupe ne décident de se relayer par tranches de 10 km afin de conserver leur énergie.

Sur le chemin, ils ont été invités par toutes les communautés autochtones rencontrées pour partager de la nourriture, des chants, des histoires et du soutien, ajoute-t-il.

Le fait qu’ils nous aient raconté leurs histoires sur les pensionnats, et que nous ayons commencé à guérir ensemble est tellement beau.

Les marcheurs ont commencé leur périple sur l'ancien site de Yukon Hall à Whitehorse, qui était autrefois un pensionnat pour autochtones. Photo : Radio-Canada / Chris MacIntyre

Selon lui, le groupe a rencontré des personnes sur le bord de la route qui n’avaient jamais entendu parler des pensionnats pour Autochtones. La conversation a fini en larmes.

À leur arrivée à Kamloops lundi, les marcheurs ont été accueillis par de nombreuses personnes vêtues en orange, lors d’un événement mis sur pied par la Première Nation Tk’emlups te Secwépemc.

Le groupe de marcheurs est maintenant en train de se préparer, avec beaucoup d’émotions, à se dire au revoir, explique M. Henyu.

Alors que ça prend fin, ça devient tellement réel. Quand on a commencé, on avait l’impression qu’on n’arriverait jamais à ce point, mais on y est, c’est incroyable et effrayant à la fois.

Avec les informations de la Presse canadienne