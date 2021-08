Ouverture de la frontière américaine : un peu tard pour les pourvoiries de la région

L’ouverture de la frontière entre le Canada et États-Unis n’aura pas un impact immédiat pour la plupart des pourvoiries de l'Abitibi-Témiscamingue.

Cette annonce survient après près d’un an et demi de pandémie. Elle est en vigueur depuis le 9 août pour les Américains désirant entrer au Canada.

La plupart des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue dépendent en majorité de la clientèle des États-Unis. Mais avec une saison déjà fort avancée, on ne s’attend pas à ce que le téléphone sonne très souvent au cours des prochaines semaines.

Ça survient très tard, mais c’est une bonne nouvelle pour nous et pour tous les commerçants de la région qui en profitent, note Yves Bouthillette, président de l‘Association régionale des pourvoyeurs de l’Abitibi-Témiscamingue. L’impact pour cette année va être minime, parce que le gros de notre chiffre d’affaires se fait en mai, juin ou juillet.

C’est d’ailleurs le constat que fait Diane Kosh, propriétaire de la Pourvoirie Berthelot, à l’est de Senneterre, pour qui la clientèle américaine représente la grande majorité du chiffre d’affaires. Pour une 2e saison consécutive, la pourvoirie est demeurée fermée.

L’ouverture de la douane, c’est une nouvelle fantastique, mais ça ne sera pas la clé magique qui fait que les gens reviennent tout de suite, affirme-t-elle. Les Américains avaient déjà planifié ou pris leurs vacances ailleurs. En plus, il y a beaucoup de démarches à faire pour traverser au Canada, avec la vaccination et les tests. Nous, on mise sur une réouverture l’an prochain.

De nombreux touristes américains se déplacent habituellement en Abitibi-Témiscamingue pour la chasse à l'orignal (archives). Photo : iStock

Selon Yves Bouthillette, il ne faut pas s’attendre à voir beaucoup d’Américains faire le voyage pour la chasse à l’orignal cet automne.

Avec autant d’incertitudes sur la réouverture de la frontière, ils ont trouvé d’autres destinations, croit-il. Par contre, on est chanceux que la clientèle non résidentielle ontarienne nous soit fidèle. Plusieurs pourvoiries ont remplacé leur clientèle américaine par de nouveaux clients du Québec et de l’Ontario.

Le président de l’Association des pourvoyeurs est convaincu par contre que les Américains seront au rendez-vous en 2022, si la situation peut demeurer positive.