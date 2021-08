Six personnes blessées par des tirs dans un autobus dans le nord du Manitoba

L’autobus était garé derrière une maison dans la Première Nation, connue aussi sous le nom de Cross Lake et située à environ 530 km au nord de Winnipeg. L'autobus transportait trois adolescents âgés de 12 et 13 ans et trois hommes adultes de 29, 39 et 44 ans.

L’enquête initiale a permis de déterminer que plusieurs personnes étaient rassemblées dans un vieil autobus lorsqu’un autre groupe est arrivé. Lorsque les occupants de l’autobus ont refusé de laisser entrer le deuxième groupe, des coups de feu ont été tirés , précise la GRCGendarmerie royale du Canada dans un communiqué.

Les individus de 13 et 39 ans ont été touchés par des balles, tandis que quatre autres ont été blessés par des débris. La vie des blessés n’était pas en danger, mais le jeune de 13 ans a tout de même dû être transporté par avion à l'hôpital à Winnipeg.

Deux hommes de 23 et 24 ans sont accusés de voies de fait graves et de diverses offenses liées aux armes à feu. Ils sont en détention.