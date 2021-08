FedNor devient une agence autonome

Mardi à Sudbury, Terry Sheehan, le député fédéral de Sault-Sainte-Marie, au nom de la ministre responsable de FedNor, Mélanie Joly, a annoncé la création de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario.

L'intention du gouvernement fédéral d'accorder l'autonomie à l'organisme avait été annoncée dans le budget du printemps dernier.

C’est un grand jour pour le Nord de l’Ontario. Notre gouvernement respecte l’engagement qu’il a pris dans le budget de 2021 de doter la population du Nord de l’Ontario d’une agence qui lui est propre et qui est à la hauteur des agences de développement régional des autres régions du pays. Une citation de :Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de FedNor (communiqué de presse)

Dans un communiqué, M. Sheehan ajoute que par l’intermédiaire de FedNor, le gouvernement fédéral a fait des investissements sans précédent dans la région pour fournir aux entreprises un soutien vital tout en sauvant des milliers d’emplois en cette période difficile .

FedNor est un organisme fédéral pour le Nord de l’Ontario depuis 1987.

Les maires des grandes villes du Nord (Grand Sudbury, Thunder Bay, Sault-Ste-Marie, North Bay et Timmins) avaient dit remarquer une limite dans les ressources financières et humaines de FedNor et espéraient qu’en agence autonome, les fonds seraient plus efficacement dépensés.

La Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) a un mandat semblable. Sa mission est de s’allier avec des communautés, des entreprises, des entrepreneurs et des jeunes dans tout le Nord de l’Ontario pour créer des emplois et pour renforcer l’économie.

La députée provinciale France Gélinas espère qu’elle obtiendra un jour le même statut.