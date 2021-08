Beyries, Basia Bulat et Daniel Lanois au Festival de jazz de Montréal en septembre

Le Festival international de jazz de Montréal (FIJM) a donné un avant-goût de sa programmation mardi en annonçant les premiers noms d’artistes qui se produiront entre le 15 et 19 septembre dans des concerts gratuits en plein air.

La Québécoise Beyries chantera sur l’une des deux scènes installées en extérieur au Quartier des spectacles, de même que Basia Bulat, qui interprétera des chansons de son récent album, Are You in Love?

Quant au Canadien Daniel Lanois, il montera sur scène pour interpréter des succès ainsi que des titres de son dernier album, Heavy Sun.

La jeune Torontoise Charlotte Day Wilson viendra présenter Alpha, son premier album, paru en juillet, et la Montréalaise Ranee Lee donnera un concert hommage aux légendaires voix féminines du jazz.

Sera aussi présent François Bourassa. Le pianiste jazz montréalais fêtera les 25 ans de son quartet avec Guy Boisvert (basse), André Leroux (saxophone) et Guillaume Pilote (batterie).

Au programme également : le trio de jazz québécois MISC, mené par Jérôme Beaulieu, ainsi que l’artiste montréalaise de R'n'B Shay Lia et le guitariste de blues rock Steve Hill avec le groupe The Devil Horns.

Les dates et heures de ces concerts ainsi que le reste de la programmation du FIJM seront annoncés le 31 août.