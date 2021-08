Les prix à l'épicerie risquent d'augmenter à cause de la sécheresse

Entre les feux de forêt et la sécheresse, les fermiers n'ont pas eu un été facile. Beaucoup ont dû commencer à récolter plus tôt pour sauver leurs cultures et cette saison maigre dans les champs risque d'avoir des conséquences sur les prix à l'épicerie.

Des champs secs, des récoltes anticipées en catastrophe des semaines à l'avance : les exploitants agricoles de l'Ouest ont ressenti les effets des changements climatiques cette année plus que jamais.

En Alberta, des fermiers s'inquiètent de ne pouvoir récolter que le quart de leur production habituelle dans les prochaines semaines. La rareté des céréales fait augmenter leurs coûts et ceux d'autres produits.

Les prix des denrées alimentaires dans les épiceries risquent d'augmenter d'ici cet hiver.

On s’attend toujours à une hausse de 5 % par rapport à l'année dernière, donc 700 $ de plus pour une famille de quatre. C’est beaucoup. C'est la plus grosse augmentation depuis 11 ans , dit Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de science analytique en agroalimentaire de l'Université Dalhousie.

Parmi les produits qui risquent d'augmenter, on trouve les viandes. Les viandes vont être plus chères parce que ça va coûter plus cher de nourrir les animaux, dit M. Charlebois. En raison du coût élevé des grains, beaucoup de producteurs dans l’Ouest canadien se débarrassent de leurs troupeaux.

Il note que le prix du bœuf a déjà augmenté de 8 % cette année, et celui du poulet, de 5 %. Celui du porc, par contre, est stable.

Les produits céréaliers

Autre rayon de votre épicerie qui risquerait d'être touché : la boulangerie. Les prix du blé, de l'orge et du maïs sont en hausse.

Il y a actuellement beaucoup de spéculation sur le marché des céréales, dit Sylvain Charlebois. Photo : Getty Images / Scott Olson

C'est une situation sans précédent pour nos producteurs de céréales , dit Erin Gowriluk, directrice générale des Producteurs de grains du Canada.

La sécheresse diminue la quantité des récoltes. Cette rareté va augmenter les prix de toute la chaîne de production et de distribution, jusqu'aux consommateurs qui achètent des pâtes, du gruau ou du pain .

Conséquences des feux en Californie

Les rayons des fruits et légumes ne seraient pas épargnés, selon Stuart Smyth, professeur associé au département d'agriculture de l'Université de la Saskatchewan .

Les prix des fruits et légumes risquent d'augmenter, puisque nos fermiers voient une baisse de leurs récoltes. Seuls ceux qui ont un système d'irrigation en place tireront leur épingle du jeu , pense-t-il.

En Californie, le feu Dixie figure depuis dimanche au deuxième rang parmi les plus gros incendies de l'histoire de l'État. Photo : Reuters / Fred Greaves

Selon Stuart Smyth, l'inflation pourrait être plus conséquente à cause des feux de forêt qui ravagent la Californie où poussent beaucoup de fruits et légumes vendus ensuite au Canada.

Notre pouvoir d'achat pourrait être touché par des aléas climatiques d'encore plus loin. Le Brésil, troisième producteur mondial de café, a connu cette année un épisode sec et une vague de gel qui ont diminué les récoltes. Le prix du café brûle. Vos expressos risquent de coûter plus cher d'ici cet automne.

Pour contrer cette baisse potentielle du pouvoir d'achat, Stuart Smyth estime que les pouvoirs publics ne peuvent rien faire. En revanche, il invite les Canadiens à aller faire leurs emplettes dans les marchés fermiers locaux qui pourraient s'avérer moins chers.