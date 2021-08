Quatre nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Trois des cas ont été repérés dans la MRCMunicipalité régionale de comté Rimouski-Neigette et le quatrième, dans celle de Rivière-du-Loup.

Nombre de cas au Bas-Saint-Laurent Kamouraska : 677

Rivière-du-Loup : 1356 (+1)

Témiscouata : 389

Les Basques : 212

Rimouski-Neigette : 829 (+3)

La Mitis : 180

La Matanie : 255

La Matapédia : 87

Indéterminés : 1

Ces nouveaux cas portent donc à 11 le nombre de cas actifs.

Lundi, deux nouveaux cas ont été déclarés dans la région.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Bas-Saint-Laurent a d'ailleurs atteint cette semaine la cible de 75 % de personnes de 12 ans et plus doublement vaccinées. La région fait partie de celles où le taux de vaccination est le plus élevé dans la province.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Par ailleurs, le Québec enregistre 234 nouveaux cas de COVID-19 et aucun nouveau décès dans les dernières 24 heures.