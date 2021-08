Vaccination et hospitalisations : l’Ontario offre des statistiques détaillées

Des gens qui sont hospitalisés en raison de la COVID-19, combien d’entre eux sont vaccinés? Et quelle est la proportion de nouveaux cas qui est considérée comme immunisée? Les réponses à ces questions seront offertes quotidiennement sur le site web du gouvernement de l’Ontario dès mardi.

Les statistiques, réparties entre personnes vaccinées ou non, seront présentées sur le site web du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) .

Par exemple, mardi et dans la province, 267 personnes non vaccinées ont contracté la COVID-19; 54 avaient reçu une seule dose, et 78 avaient reçu leur seconde dose.

Le nombre de nouveaux cas, divisé par statut vaccinal, en date du 10 août 2021. Photo : ontario.ca

De plus, 28 personnes non vaccinées étaient hospitalisées en raison de la COVID-19 - sans compter les personnes aux soins intensifs - alors que 20 personnes partiellement vaccinées et 13 personnes entièrement vaccinées y étaient, mardi.

Le statut vaccinal des personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 en date du 10 août 2021. Photo : ontario.ca

Le gouvernement ontarien offrira dorénavant ces statistiques puisqu’il anticipe une hausse marquée du nombre de cas de COVID-19 à l’approche de l’automne. C’est ce qu’a expliqué la porte-parole du ministère de la Santé de la province, Alexandra Hilkene, dans un courriel envoyé aux médias.

Or, cette hausse de cas ne devrait pas alarmer outre mesure les gens qui ont reçu deux doses d’un vaccin, selon Mme Hilkene, qui fait référence aux propos du médecin hygiéniste de la province, le Dr Kieran Moore. Grâce à la protection offerte par les vaccins, le nombre croissant de cas n'aura pas la même signification qu'au début de la pandémie. Les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs seront les indicateurs clés qui nous montreront l'efficacité de notre réponse contre le COVID-19 , indique-t-elle.

Le ministère indique que les statistiques sur la vaccination sont incomplètes, ce qui signifie que les statistiques, une fois additionnées, ne concordent pas sur toute la ligne. Par exemple, les statistiques de vaccination au sujet des nouveaux cas indiquent un total de 399 nouveaux cas alors que Santé publique Ontario rapporte 321 nouveaux cas de COVID-19 lundi.