L’Î.-P.-É. écarte l’idée d’un passeport vaccinal pour les commerces non essentiels

La médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, la Dre Heather Morrison, écarte la possibilité de mettre en place un passeport vaccinal pour les commerces non essentiels.

Ce type de document permettrait aux établissements, comme les restaurants et les bars, de permettre l’entrée uniquement aux personnes vaccinées contre la COVID-19.

La Dre Morrison a déclaré que la province préfère se concentrer sur la vaccination contre la COVID-19, plutôt que de mettre des efforts sur la mise en place d'une telle politique.

À ce moment, on discute de ce qu’on peut faire pour augmenter les taux de vaccination pour tous les Insulaires, [on ne discute] pas de la création d’un passeport vaccinal pour l’instant. Une citation de :Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard

Le gouvernement du Québec a annoncé, la semaine dernière, que la province souhaite mettre en place un passeport vaccinal dès l’automne.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Iain Rankin, a déclaré, mardi, qu’il envisage aussi de créer ce type de document, si les libéraux sont réélus lors des élections provinciales le 17 août.

Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont affirmé qu'ils ne souhaitent pas adopter de passeport vaccinal pour l'instant.

La situation du Nouveau-Brunswick préoccupe

L’augmentation du nombre de cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick dans les derniers jours inquiète les autorités de l’île, a déclaré la Dre Morrison aux journalistes après sa conférence de presse, mardi.

On surveille la situation au Nouveau-Brunswick et on va faire des ajustements en fonction de l’évolution de la situation , dit la médecin.

Elle a aussi annoncé que les points de contrôle aux frontières de l'île resteront en place durant l’automne, afin de minimiser les risques d’importation du virus lors d’une possible quatrième vague. Ces unités contrôlant l’entrée et la sortie des voyageurs aux frontières devaient disparaître le 12 septembre.

L’exigence de la PEI Pass - le laissez-passer pour les voyageurs - restera aussi en place après cette date.

Des intervalles réduits entre les deux doses

La médecin hygiéniste en chef de l’île a aussi annoncé que l’intervalle entre les deux injections passe désormais de huit à six semaines.

L'objectif est d’immuniser pleinement les Prince-Édouardiens plus rapidement, selon elle.

La Dre Morrison a rappelé que la plupart des cas au Canada à l’heure actuelle sont dus au variant Delta et que les gens entièrement vaccinés sont mieux protégés de cette souche.

La province souhaite vacciner 80 % de sa population âgée de 12 ans et plus d’ici la fin août.

La Dre Morrison souhaite que les changements dans la vaccination évitent l'arrivée d'une quatrième vague dans la province. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

L'assouplissement des consignes de quarantaine

Les consignes d’isolement seront plus souples pour les personnes pleinement vaccinées qui peuvent éventuellement contracter la COVID-19.

Ces personnes devront s’isoler pendant 10 jours, au lieu de 14, à condition qu’elles se sentent bien et ne prennent pas de médicaments immunosuppresseurs.

Les contacts étroits qui sont entièrement immunisés, mais qui ne présentent pas de symptômes, ne seront pas obligés de s’isoler, mais ils devront surveiller l’apparition de symptômes et se faire tester régulièrement.

Deux nouveaux cas ont été signalés à l’île, mardi. Les cas sont liés à des voyages à l’extérieur de l’Atlantique.

L’Île-du-Prince-Édouard recense six cas actifs à l’heure actuelle.

Depuis le début de la pandémie, 214 cas ont été signalés dans la province.