Herbes hautes sur un terrain : un règlement à appliquer de façon « intelligente »

Dany Baillargeon estime faire du terrorisme de pelouse , car le Règlement de la Ville stipule qu'un propriétaire qui laisse pousser de la végétation à une hauteur excessive de manière à causer un préjudice esthétique ou autre au voisinage se retrouve en infraction. Il s'est toutefois fait remettre par la patrouille verte de la Ville de Sherbrooke une petite affiche sur laquelle on peut lire écopelouse .

Pour sa part, Évelyne Beaudin ne voit pas de problème ni de contradiction avec la formulation du Règlement.

Ça laisse une sortie de secours pour des cas d’abus évident. Il y a le Règlement d’un côté et son application de l’autre. On s'attend à ce qu’on l'applique pour des choses évidentes, comme une maison abandonnée où l’herbe à poux se met à proliférer. C’est le type de cas où le Règlement devrait être utilisé. Il faut appliquer de façon intelligente , explique la conseillère du district du Carrefour et chef du parti Sherbrooke citoyen.

Pour que ce soit un préjudice esthétique, ça doit être un cas évident d'abus. Quand on tombe dans une question de goût, il ne devrait pas y avoir d’amende. Une citation de :Évelyne Beaudin, conseillère municipale

La conseillère municipale Évelyne Beaudin. Photo : Radio-Canada

Elle déplore de ne pas avoir reçu d'information de la part des fonctionnaires municipaux concernant le nombre de constats distribués par année à Sherbrooke en lien avec ce Règlement.

Le cas de monsieur Baillargeon a amené une réflexion collective. Comment peut-on entretenir nos pelouses de façon différente? On voit d'autres façons de faire pour avoir plus de diversité avec les effets bénéfiques pour l'environnement. Des campagnes de sensibilisation sont toujours bénéfiques. On pourrait miser encore plus sur la patrouille verte pour faire cette sensibilisation , croit Évelyne Beaudin.

Elle souhaite que la Ville de Sherbrooke puisse donner l’exemple.