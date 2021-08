Bilan olympique : médailles d’or et bonnes performances pour les athlètes manitobains

Desiree Scott est arrivée à l’aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg, lundi soir, sous les applaudissements de la foule. L’athlète de 34 ans compte continuer à célébrer ce sacre dans la capitale manitobaine. L’équipe canadienne de soccer féminin a vaincu la Suède 2 à 1 en tirs de barrage.

C’est le meilleur moment de ma vie. Je suis tellement reconnaissante d’être ici et de ramener ça à la maison, ça signifie beaucoup […] En tant que championne, c’est un rêve qui se réalise. Je suis toujours aussi émerveillée et heureuse de ce qui a été accompli , a-t-elle déclaré.

Desiree Scott participait à ses troisièmes Jeux. Elle avait remporté la médaille de bronze à Londres en 2012 et à Rio en 2016.

À sa première participation, la cycliste Kelsey Mitchell a offert sa 24e médaille au Canada et la 7e médaille d’or lors de la compétition de sprint au vélodrome d’Izu.

Kelsey Mitchell célèbre sa victoire. Photo : Getty Images / Tim de Waele

Elle a vaincu l’Ukrainienne Olena Starikova avec une victoire expéditive en deux manches. Sa rivale a été impuissante devant sa vitesse et sa vigueur.

La cycliste sur route Leah Kirchmann a conclu ses deuxièmes Jeux olympiques au 12e rang du contre-la-montre sur un parcours de 22,1 km et au 36e rang de la course sur route de 137 km. À Rio, la native de Winnipeg avait terminé cette course au 38e échelon.

Au triathlon, le résident de Oak Bluff âgé de 26 ans, Tyler Mislawchuk, a égalé sa performance des Jeux de Rio en terminant 15e. Il a complété l’épreuve de 1,5 km de nage, 40 km de vélo et de 7,5 km de course en 1:48,28, à 1 minute 25 secondes du vainqueur norvégien Kristian Nor Blummenfelt.

La taekwondoïste de 22 ans Skylar Park, qui habite à Winnipeg, a vu ses espoirs s’éteindre en quart de finale contre une adversaire de Tapei, Chia-Ling Lo.

Skylar Park a gagné son premier combat avant de subir l'élimination. Photo : Getty Images / Maja Hitij

En volleyball, le natif de Winnipeg T.J. Sanders a vu son équipe s’incliner en quart de finale devant l’équipe du Comité olympique de Russie.

À la piscine, l’équipe canadienne de water-polo a terminé au 7e rang après une victoire de 16 à 7 contre la Chine. Shea La Roche, originaire de Winnipeg, était membre de cette équipe.

La nageuse de Kelsey Wog, de Winnipeg, a atteint la demi-finale lors de la compétition de 200 mètres à la brasse. L’athlète de 22 ans a eu un parcours plus difficile au 100 mètres brasse, disqualifiée lors d'une épreuve de qualification.

Avec les informations de Jill Coubrough