Les assouplissements sanitaires ont été décidés sans tenir compte du variant Delta

L’association Doctors Manitoba, qui représente plus de 4000 médecins dans la province, demande au gouvernement de rendre à nouveau obligatoire le port du masque et de s’engager à réinstaurer des restrictions sanitaires dès les premiers signes d’une quatrième vague de COVID-19.

Doctors Manitoba demande le maintien de l'utilisation du masque, une utilisation accrue des cartes de vaccination et un engagement à rétablir les restrictions aux premiers signes d'une quatrième vague de COVID-19 dans la province , écrit l’organisme dans un communiqué.

Soyez prudent, encourage le président de Doctors Manitoba, le Dr Kristjan Thompson. Nous ne voulons pas que le Manitoba connaisse la quatrième vague comme nous le voyons dans d'autres juridictions, avec un variant Delta plus contagieux entraînant des conséquences graves et, dans certains cas, des hospitalisations record chez les enfants et les jeunes.

Selon une enquête interne à l’association réalisée la semaine dernière, 79 % des médecins s’inquiètent d'une levée trop rapide des restrictions sanitaires. La fin du port obligatoire du masque et la décision de ne plus exiger de preuve de vaccination dans certains lieux publics arrivent en tête des raisons citées par les membres de Doctors Manitoba.

Le variant Delta pas pris en compte dans la réouverture

Cette demande des médecins arrive alors même que le Manitoba a reconnu, lundi, que les décisions prises pour assouplir les restrictions n'ont pas tenu compte du variant Delta, réputé plus contagieux.

La création des modèles mathématiques permettant de prédire les effets du variant à l’automne sont toujours en cours de réalisation , a déclaré Jazz Atwal, le médecin hygiéniste en chef adjoint du Manitoba.

Les derniers assouplissements sanitaires, entrés en vigueur samedi, ont été décidés en prenant en compte d’autres variables et divers modèles, selon Jazz Atwal.

À l’heure actuelle, seuls 647 cas de COVID-19 provenant du variant Delta ont été détectés au Manitoba, mais plus de 51 % des cas avec variant sont catégorisés comme étant non défini , selon les données provinciales  (Nouvelle fenêtre) . Des cas contaminés par le variant Delta pourraient se trouver parmi ceux-ci.

Les experts sanitaires s’attendent à ce qu’une quatrième vague de COVID-19 causée par le variant Delta frappe le Manitoba cet automne. Les personnes non vaccinées seront les plus à risque. Or, des milliers d’enfants de moins de 12 ans ne sont toujours pas vaccinés au Manitoba, puisqu'aucun vaccin contre la COVID-19 pour les enfants n'est approuvé au pays en ce moment.

Le Manitoba a tout de même affirmé que le masque ne sera pas obligatoire en classe, lorsque les élèves retourneront à l’école en septembre.

