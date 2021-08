La syndicaliste Ann Gingras candidate pour le PLC dans Beauport

Personnalité syndicale bien connue, Ann Gingras était à la tête du conseil central de la CSNConfédération des syndicats nationaux dans la grande région de Québec depuis 1999. Ce dernier a d’ailleurs tenu, mardi, à saluer l’engagement de sa présidente sortante.

En plus de 100 ans d’histoire, Ann Gingras est la personne qui a occupé le plus longtemps, 22 ans, le poste de présidente du conseil central. Nous la remercions pour toutes ces années de militantisme syndical et de défense acharnée des travailleuses et des travailleurs , a écrit l’équipe du conseil central sur sa page Facebook.

Selon nos informations, les stratèges libéraux espèrent faire le plein du vote anti-Laurentia dans Beauport-Limoilou, eux qui ont sonné le glas du projet de terminal de conteneurs du port de Québec.

Le PLC espère que son rejet du projet Laurentia lui permettra de réaliser des gains dans Beauport-Limoilou (archives). Photo : Administration portuaire de Québec

Les conservateurs étaient favorables au projet tandis que le Bloc s’était gardé de se mouiller. Le parti souverainiste disait qu’il allait se ranger derrière la position du gouvernement du Québec, arguant qu’il n’appartenait pas au fédéral d’imposer un tel projet.

Avant le rejet de Laurentia, le Bloc avait d’ailleurs demandé que le projet soit soumis aux lois et aux évaluations environnementales québécoises et non à celles du fédéral.

Alternance

Depuis la création de la circonscription de Beauport-Limoilou en 2003, les libéraux fédéraux n’ont jamais réussi à y faire élire un de leurs candidats.

La circonscription a été tout à tour représentée par la conservatrice Sylvie Boucher (2006-2011), le néo-démocrate Raymond Côté (2011-2015), le conservateur Alupa Clarke (2015-2019) et la bloquiste Julie Vignola (2019-).

Aux élections fédérales de 2019, les libéraux avaient récolté 25 % des voix, terminant en troisième position derrière le Bloc québécois (30 %) et le Parti conservateur du Canada (26 %).

La candidature d'Ann Gingras dans Beauport-Limoilou sera annoncée officiellement en fin de journée. Les libéraux prévoient tenir un point de presse à 17 h 30 au lieu historique national Cartier-Brébeuf.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux et de Sébastien Bovet