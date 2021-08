Le Pacifique en chanson dévoile ses participants pour 2021

Les artistes franco-colombiens Véronique Trudel, D'Jef, Daniel Viragh et Élodie ont été sélectionnés pour participer au 26e concours musical Pacifique en chanson, qui soutient les artistes émergents francophones de la province.

Véronique Trudel, de Nelson, revient à Pacifique en chanson après une participation aux résidences de 2020. Accompagnée de son piano, de sa guitare et de son ukulélé, l'artiste originaire du Québec propose dans son premier mini-album lancé en 2020 un univers folk intimiste.

Passionné de musique, de théâtre et de cirque, D'Jef a quant à lui fait ses premiers spectacles à l'âge de 15 ans. Quand il n’est pas sur la route, c'est à Osoyoos que Jean-François Gasse, de son vrai nom, dépose ses bagages.

Daniel Viragh est pour sa part un poète et musicien bilingue qui étudie la musique au Vancouver Community College. L'artiste vancouvérois anime également des cercles de chant à English Bay pendant la saison estivale.

Artiste multidisciplinaire, Élodie Dorsel a étudié le chant et la danse au Randolph College of Performing Arts de Toronto. L'artiste établie à Kelowna souhaite travailler à la création de nouvelles chansons lors de sa participation au Pacifique en chanson.

Développement professionnel

Cette année, ces quatre auteurs-compositeurs-interprètes prendront part à un programme de formation et de développement professionnel organisé par le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB), l'organisme derrière le Pacifique en chanson.

La formation, offerte dès la fin du mois d'août, visera à accompagner les artistes dans leur développement plutôt qu'à mener à la production d'un spectacle du Pacifique en chanson, comme c'était le cas auparavant, explique l'organisation.

Il y a toujours eu des phases d'exploration artistique dans les éditions précédentes du Pacifique en chanson, explique Gaëlle De Ruyter, gestionnaire des communications au CCAFCBConseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique . Mais elles étaient orientées pour le spectacle grand public. Ici, nous sommes plus dans une formule de travail d'approfondissement et d'exploration de l'univers artistique de chaque artiste.

Le premier volet du Pacifique en chanson sera dirigé par l'autrice-compositrice-interprète Isabelle Longnus. Photo : Photo fournie par le Conseil culturel et artistique francophone de la C.-B.

Résidence en trois temps

Cette résidence artistique comportera trois volets de formation et un volet d'enregistrement des chansons travaillées durant la résidence.

Le premier volet portera sur l'écriture de chanson. Il sera dirigé par Isabelle Longnus, autrice-compositrice-interprète et collaboratrice de longue date de Pacifique en chanson.

L'exploration mélodique et le travail de la voix feront partie du second volet mené par Steve Charles et Yanik Giroux.

Le troisième volet donnera l'occasion aux participants de travailler la mise en scène de leur répertoire.

Quant au quatrième volet, il sera consacré à l'enregistrement vidéo des chansons créées par les artistes pendant la formation.

L’objectif de ce programme est de donner à ces auteurs-compositeurs-interprètes émergents les outils nécessaires pour aborder seuls de futures représentations en salle, virtuelles ou hybrides, explique le CCAFCBConseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique sur son site Internet.

Le Pacifique en chanson offre un tremplin musical pour les artistes francophones de la Colombie-Britannique et du Yukon menant un des finalistes au Chant'OUest.