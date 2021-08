En entrevue à l’émission Bien entendu de la Première chaîne, Régis Labeaume a dit souhaiter faire une pause, afin de laisser toute la place au nouveau maire de Québec, comme il le souhaiterait lui-même.

Je vais prendre le large, mon ami! a-t-il lancé, dans son style coloré, à l’animateur Stéphan Bureau.

Il va y avoir un nouveau maire, et j’espère surtout une nouvelle mairesse, ici. Ce serait une bonne idée que Labeaume débarrasse. C’est ce que je voudrais. Moi-même, je veux débarrasser. J’espère un "black-out" de plusieurs mois. J’espère que personne ne s’intéresse à moi, même si je m’intéresserai à eux. J’aimerais vraiment que les lumières se ferment pour quelques mois , a indiqué le maire, qui appuie la candidate Marie-Josée Savard.

Celui qui succédait à Andrée P. Boucher il y a près de 14 ans, soit il y a presque 5000 jours, dit se sentir de plus en plus léger , à l’approche de l’échéance.

[Je ne compte pas encore les dodos], mais je suis à la veille. On est en termes de mois. À partir de bientôt, ce sera en termes de semaines, de journées et de dodos.

Régis Labeaume aspire maintenant à n'exister que pour ses proches . Car ce sont eux, qui ont été les victimes collatérales de l’exercice du pouvoir.

La dernière année de pandémie a eu au moins cela de bon qu’elle a permis au maire et à sa famille de se rapprocher.

Parce qu’on avait du temps pour se parler. (...) En même temps, vous voyez… Demain, je vais au cinéma avec ma petite-fille. Alors ça, c’est le genre d'affaires que je veux faire. Je suis un grand-père gaga comme le sont tous les grands-pères, un peu nono. Et j’aime ça. Je vais mordre là-dedans , a-t-il annoncé.

D’ici là, l’heure est au bilan pour celui dont on se souviendra pour ses grands projets d’infrastructures comme le Centre de glaces, le Centre Vidéotron, le tramway de Québec et le tunnel Québec-Lévis.

Au moment de quitter la vie politique, il déplore le clivage qui existe toujours entre Montréal et les régions, ainsi que sa propre lenteur à s’attaquer à la question du vivre-ensemble. Il laisse d’ailleurs poindre l’idée qu’il pourrait s’y intéresser dans le futur.

J’ai un regret. Je suis en retard là-dessus et je le regrette. Peut-être que j’aurai l’occasion de me reprendre là-dessus après ma carrière politique. Mais ça, c’est une tâche à mon dossier .

C’est le drame de la grande mosquée de Québec, et la «très grande détresse» de la communauté musulmane, qui lui a ouvert les yeux sur cet enjeu primordial pour le futur social, mais aussi économique, de Québec, croit-il.

On se pense bien intelligent ou sensible, mais on a bien du chemin à faire. Et ça, comme leader politique au Québec, j’aurais dû comprendre bien avant. Mais bon, ce n'est pas inné, tout ça. Ça prend des expériences. Il faut développer des connaissances autant intellectuelles que dans la vie de tous les jours, côtoyer des communautés culturelles pour comprendre un peu plus.

Une citation de :Régis Labeaume au sujet du vivre-ensemble