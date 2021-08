Trans Mountain veut abattre 86 arbres de plus au terminal de Burnaby

Le projet d’expansion du pipeline demande également à l’agence fédérale d’exiger que la municipalité accorde un permis de travaux routiers lui donnant accès à une zone de construction près de North Road.

La Ville de Burnaby, où est situé le terminal de l'oléoduc Trans Mountain, s'oppose depuis longtemps au projet d'expansion du pipeline.

Dans sa requête, Trans Mountain fait valoir qu’elle a tenté de travailler de bonne foi avec Burnaby avant de porter l'affaire devant la Régie de l'énergie et considère le refus de Burnaby de délivrer les permis comme étant inconstitutionnel .

Le terminal du projet de pipeline Trans Mountain se trouve à Burnaby, dans le Grand Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Plus tôt cette année, la Régie de l’énergie du Canada a fait fi de la position de la Ville de Burnaby et a donné à Trans Mountain la permission d'abattre plus de 1300 arbres dans la zone de conservation de la rivière Brunette.

La Ville de Burnaby a indiqué qu’elle ne contesterait pas la demande de Trans Mountain. Cela n'indique pas un soutien et ne doit pas être interprété comme un accord avec l'un des faits ou positions juridiques avancés par Trans Mountain , précise-t-elle toutefois.

Depuis 2017, la Régie de l’énergie du Canada a infirmé les décisions de Burnaby à mainte reprise afin de permettre à Trans Mountain de mener à terme son projet.

L’expansion de l’oléoduc permettrait de tripler la quantité de pétrole transporté sur plus de 1000 kilomètres entre Edmonton et Burnaby, pour atteindre 900 000 barils par jour. La mise en service est prévue pour décembre 2022.