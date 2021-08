Manger local : la Zone boréale lance un défi à la population pour le mois de septembre

Les intéressés recevront d’ailleurs des conseils gratuitement.

Le défi 100 % local, c’est vraiment pour tout le monde ! On vous propose des trucs et astuces pour mieux consommer et surtout, beaucoup de recettes pour ceux et celles en manque d’inspiration explique Nancy Ouellet, directrice de la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans un communiqué de presse.

Les bleuets enrobés de chocolat de la chocolaterie des pères trappistes fait également partie de la Zone boréale. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Pour participer au défi, il suffit de s’inscrire sur le site Internet de la Zone boréale.