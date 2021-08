La pandémie a eu un impact sur la santé mentale des Rangers canadiens

Depuis le 2 avril 2020, nous sommes en activité et nous avons soutenu [les Premières Nations] pendant les trois vagues de COVID-19 et le déploiement des vaccins , déclare le lieutenant-colonel Shane McArthur, commandant du troisième groupe de patrouilles des Rangers canadiens, qui compte 26 patrouilles dans le Nord de l'Ontario.

Le soutien lié à la pandémie comprend des tâches telles que la livraison de nourriture et d'eau aux résidents mis en quarantaine, la collecte du courrier, la livraison de jouets et de jeux, les contrôles de santé, la liaison avec les chefs et les conseils, le transport et l'aide humanitaire.

Tout cela s'ajoute aux tâches habituelles des Rangers canadiens, comme des missions de recherche et de sauvetage, des évacuations en raison des feux de forêt, des interventions en cas d'inondation et d'autres crises sociales telles que les pannes d'électricité, les défaillances des usines de traitement de l'eau et les problèmes de santé mentale et de toxicomanie, explique M. McArthur.

Les rangers ne sont pas les premiers intervenants, mais dans beaucoup de ces communautés éloignées et isolées, ils sont les seuls à pouvoir réagir. Une citation de :Shane McArthur, commandant du 3e groupe de patrouilles des Rangers canadiens

Nous devenons donc, de manière indirecte, des premiers répondants , ajoute-t-il.

Certains membres du groupe de patrouilleurs ont travaillé pendant plus de 200 jours, ce que M. McArthur dit être une période relativement longue et un exploit significatif , surtout en comparaison avec une année typique pour les membres de la réserve des Forces armées canadiennes travaillant dans des régions éloignées et isolées du pays.

Le travail a entraîné un épuisement professionnel et d'autres problèmes de santé mentale et physique dans les rangs. Ils sont loin de la maison, des amis, de la famille, de tout soutien, et ils ont vu des choses difficiles , raconte M. McArthur.

Même pour les Rangers qui travaillent dans leur propre communauté, les membres ont parfois l'impression de ne pas pouvoir échapper aux crises qu'ils sont appelés à soutenir.

Le commandant explique que les Rangers remplissent un questionnaire sur leur santé mentale avant et après leurs périodes de service, et qu'il existe un forum de discussion hebdomadaire dirigé par l'aumônier de l'unité pour discuter de certains de leurs défis.

Ces deux initiatives ont permis à M. McArthur et à son équipe de surveiller la santé mentale des Rangers canadiens et de les orienter vers des ressources professionnelles si nécessaire.

Je suis agréablement surpris de la façon dont les Rangers ont réagi à cette crise. Personne n'aurait pu prévoir la durée, ils ont fait preuve de résilience , dit-il.

Le prochain défi à venir sera une fois les tâches liées à la pandémie terminées, car les Rangers auront toujours leurs tâches habituelles.

Je dois m'assurer que les Rangers sont en bonne santé physique et mentale pour faire face à la prochaine crise, et qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande crise, nous devons être prêts à apporter notre soutien , affirme M. McArthur.

Avec les informations de CBC