Le conseil municipal de Hamilton interdit les swastikas et les drapeaux confédérés

Le drapeau confédéré et le swastika sont directement identifiés comme étant des symboles de haine envers des groupes , selon Sarah Ghandour, porte-parole de la Ville.

Les élus se sont aussi prononcés sur une motion visant à amender le règlement municipal de façon à ce que les autorités n'aient plus à envoyer un préavis aux propriétaires de ces symboles dans le but de les faire retirer sur-le-champ.

Mme Ghandour ajoute, dans un courriel envoyé à CBC News, que les autres symboles haineux ne sont pas bien définis à l'heure actuelle dans le code criminel .

Selon elle, les fonctionnaires municipaux vont approfondir leurs recherches à ce sujet au fur et à mesure que le nouveau règlement municipal sur l'interdiction de ces symboles sera rédigé pour en clarifier la définition.

Le drapeau confédéré a été utilisé par les États sécessionnistes du Sud des États-Unis durant la Guerre civile (1861-1865), en particulier par l'armée du général Robert Lee qui s'est battue pour préserver l'esclavage.

Ce symbole a par la suite été exploité durant le mouvement des droits civils aux États-Unis par ceux qui refusaient d'accorder les mêmes droits aux Noirs que ceux des Blancs. Il est depuis étroitement associé aux mouvements suprémacistes en Amérique.

Un manque d'écoute?

Le directeur du Centre for Civic Inclusion de Hamilton, Kojo Damptey, affirme qu'il ne sait pas si la Ville a consulté des groupes communautaires pour mener à bien sa démarche, mais il affirme que l'interdiction de ces symboles est un pas dans la bonne direction.

Il dit espérer que la municipalité poursuive ses efforts visant à mieux définir ces symboles haineux.

Je pense que les discussions à ce sujet sont en cours et il est important d'aborder d'autres symboles , dit-il.

Le futur règlement municipal n'interdit toutefois pas aux résidents d'afficher de tels symboles sur leurs pelouses ou leurs propriétés privées.

La porte-parole de la police de Hamilton Krista-Lee Ernst affirme que le fait de faire flotter le drapeau confédéré devant sa maison n'est pas une infraction criminelle. Elle explique que l'utilisation d'un tel symbole sera considéré comme un crime s'il s'avère à la suite d'une enquête que son propriétaire était animé par la haine.

Si ce symbole est accompagné par des mots, des actes ou des signes à caractère haineux, la police ouvrira une enquête , explique-t-elle. Il faut toutefois que cela soit très spécifique, comme le fait de savoir si la personne qui habite la résidence où ce symbole est représenté n'en est pas le propriétaire, parce que la liberté d'expression existe au Canada , poursuit-elle.

Mme Ernst ajoute que les crimes haineux ne sont pas rédigés à l'échelle locale.

M. Damptey affirme que la Ville devrait avoir des discussions avec ceux qui affichent le drapeau confédéré devant leur maison.

18 autres recommandations

L'interdiction de ces symboles haineux est accompagnée de 18 recommandations visant à combattre la haine sur le territoire de Hamilton, dont celles de répertorier sur une carte les incidents racistes dans la ville, de créer un plan d'action et d'investir des fonds dans la prévention et l'établissement d'espaces sécuritaires, plutôt que de recourir à des mesures punitives.

La consultante Rebecca Sutherns, qui a été approchée par la Ville en 2019 pour lui remettre le rapport en question, a présenté les résultats de son enquête au conseil municipal lundi.

Elle affirme que certains résidents qu'elle a rencontrés lui ont demandé de ne pas leur faire répéter ce qu'ils avaient déjà dit à la Ville à ce sujet , parce qu'ils avaient appelé la Municipalité d'en faire plus dans la lutte contre le racisme.

J'encouragerai le conseil municipal à bien mesurer ce qu'il pourrait arriver si les intentions de la Ville ne se concrétisent pas de façon prioritaire, comme elle entend le faire, au risque de faire face au cynisme et à la lassitude des résidents, particulièrement parmi ceux qui sont engagés dans ces discussions depuis de nombreuses années Une citation de :Rebecca Sutherns

La Ville de Hamilton tente de se défaire d'une réputation de municipalité haineuse. Les données de Statistique Canada montrent que Hamilton a enregistré le plus haut taux de crimes haineux au pays en 2014, 2016, 2018 et 2019.

La police locale a par ailleurs mis en accusation un homme de Cambridge relativement à un présumé crime haineux perpétré contre la famille d'un imam de la ville.

Le conseiller du quartier numéro 3, Nrinder Nann, affirme que des membres de la communauté musulmane tentent d'en apprendre plus sur l'existence de groupes extrémistes dans la région.

Appui des groupes de défense

Le document de Mme Sutherns inclut des études comparatives semblables entre Hamilton et plusieurs villes au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et en Australie et des façons dont ces municipalités abordent la question de la haine.

Le rapport, qui contient aussi les commentaires de 375 résidents de Hamilton, accorde une attention particulière à leurs expériences personnelles en matière de discrimination.

La coordonnatrice de l'agence juridique communautaire Hamilton Bilingual Black Justice, Mouna Bile, et la présidente du Hamilton Anti-Racism Resource Centre, Sandi Bell, font écho aux recommandations qui suggèrent à la Ville de mieux écouter les inquiétudes répétées des citoyens.

Mouna Bile est coordonnatrice de l'agence juridique communautaire Hamilton Bilingual Black Justice. (Archives) Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Mme Bile presse par ailleurs les conseillers municipaux d'adopter les propositions de l'étude et d'en faire leur priorité.

Lorsque les membres des Premières Nations nous parlent de l'héritage de John A. Macdonald et de l'impact du traumatisme que ses statues représentent au pays, nous aurions intérêt à les écouter , dit-elle.

La directrice générale de Social Planning and Research Council (SPRC), Kim Martin, ajoute que le temps est à l'action et félicite les fonctionnaires de la Ville pour leur rapport. Mme Martin dit endosser toutes les recommandations du document.

La directrice des relations entre l'administration municipale et les communautés, Morgan Stahl, explique que les fonctionnaires devront examiner les démarches qui ont déjà été entreprises dans le passé en termes de lutte contre le racisme et voir si elles s'harmonisent avec d'autres stratégies municipales au pays.

Elle souhaite ensuite que les fonctionnaires proposent des objectifs réalistes et tangibles avec des échéanciers et un système qui permette de mesurer les progrès de leurs initiatives dans l'avenir.

Avec les informations de CBC News