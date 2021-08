COVID-19 en Ontario : 87 % des nouveaux cas recensés chez des personnes non vaccinées

Santé publique Ontario rapporte 321 nouveaux cas de COVID-19 lundi, soit une baisse de quatre par rapport à la veille. La majorité (267) des personnes nouvellement infectées n’étaient pas vaccinées. Selon la province, 54 des Ontariens nouvellement diagnostiqués étaient partiellement vaccinés, et 78 avaient obtenu deux doses d’un vaccin.

Localement, c’est toujours le bureau de santé publique de Toronto qui rapporte le plus de cas, soit 96.

À l’échelle locale, la province a aussi rapporté 31 nouveaux cas dans la région de Peel, 31 à Hamilton, 30 dans la région de York, et 22 à Windsor-Essex.

La province fait également état de 200 nouvelles guérisons, et rapporte deux décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 9409 pertes de vie liées au coronavirus depuis le début de la pandémie en Ontario.

Presque 16 500 tests ont été réalisés au cours des dernières 24 heures, soit légèrement plus que la veille. Rappelons qu’il y a quelques mois, la province se donnait pour objectif de compléter 50 000 tests de dépistage par jour.

On compte par ailleurs 100 patients atteints de la COVID-19 qui sont actuellement hospitalisés, dont 79 aux soins intensifs.

La campagne de vaccination, elle, a repris son élan après avoir ralenti au cours des derniers jours. Un peu plus de 48 000 doses ont été administrées, lundi, presque le double de la veille. De ces doses, presque 38 000 étaient de secondes doses.

Au total, 19 950 437 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été injectées en Ontario. On parle ici de plus de 64 % de tous les Ontariens.

Exiger le vaccin pour les travailleurs de la santé?

Dans un communiqué, l'Association ontarienne des soins de longue durée a déclaré qu'un mandat provincial serait le moyen le plus efficace de réduire la menace posée par le variant delta hautement contagieux.

Une politique claire du gouvernement de l'Ontario créera une cohérence dans tous les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux, les soins à domicile et les autres services de santé, offrant une tranquillité d'esprit aux résidents, aux patients, au personnel et à leurs familles dans toute la province , a déclaré la PDG de l'association, Donna Duncan.

L'Association médicale de l'Ontario et l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario ont également lancé des appels similaires au gouvernement.

Donna Duncan est la PDG de l’Association ontarienne des foyers de soins de longue durée. Photo : Courtoisie : Association ontarienne des foyers de soins de longue durée

Dans sa déclaration, Mme Duncan a également exhorté la province et ses partenaires scientifiques pertinents à explorer la possibilité de troisièmes doses pour les résidents, le personnel et les soignants essentiels avant une quatrième vague émergente de COVID-19.

La province exige actuellement que le personnel des foyers de soins de longue durée divulgue leur statut vaccinal, et ceux qui ne sont pas vaccinés pour des raisons non médicales doivent suivre une formation sur l'importance de la vaccination.

Mais le premier ministre Doug Ford et la ministre de la Santé Christine Elliott ont refusé d'imposer des vaccins dans quelque contexte que ce soit.

M. Ford a cependant exprimé son soutien à la politique d'un réseau hospitalier de Toronto selon laquelle le personnel non vacciné – et ceux-ci ne divulgueront pas leur statut vaccinal – doit passer un test de dépistage avant de rentrer travailler.

La province offrira des données plus spécifiques

La province a annoncé qu’elle commencera à publier des données qui indiqueront si les Ontariens nouvellement atteints du virus étaient vaccinés ou non.

Selon la porte-parole du ministère de la Santé, Alexandra Hilkene, nous avons estimé qu'il était important d'inclure des données liant le statut vaccinal aux hospitalisations liées à la COVID-19 et aux admissions aux soins intensifs, ainsi qu’au nombre de cas .

Cette modification de la façon dont la province répertoriera l’évolution de la COVID-19 indiquera si un patient nouvellement malade était vacciné, partiellement vacciné ou non vacciné.

Selon une porte-parole du ministère de la Santé, nous pouvons nous attendre à ce que les cas commencent à augmenter à l'approche de septembre .

Cependant, grâce à la protection offerte par les vaccins, le nombre croissant de cas n'aura pas la même signification qu'au début de la pandémie. Les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs seront les indicateurs clés qui nous montreront l'efficacité de notre réponse à la COVID-19 , peut-on lire dans un courriel envoyé à CBC, mardi matin.

La hausse récente des cas inquiète

Face à la hausse récente des nouveaux cas de COVID-19, le directeur médical des soins intensifs à l'Hôpital Michael Garron de Toronto a pris la parole pour tirer la sonnette d’alarme au sujet des conséquences d’une éventuelle quatrième vague.

Le Dr Michael Warner, directeur médical des soins intensifs de l'hôpital Michael Garron, s'inquiète de la capacité du système de santé ontarien, qui se remet à peine de la troisième vague de COVID-19. Photo : CBC/Evan Mitsui

Si une quatrième vague conduit à des hospitalisations, nous ne serons pas en mesure de fonctionner à la capacité de 110-115 % requise pour éliminer l'arriéré chirurgical , a publié le Dr Michael Warner sur Twitter, lundi.

Selon ce dernier, le gouvernement provincial devrait faire tout son possible pour augmenter les taux de [vaccination] pour minimiser les impacts d'une éventuelle prochaine vague.

À l’heure actuelle, environ 2 millions d'adultes ontariens n’ont pas encore reçu de vaccin contre la COVID-19.

Mardi matin, le ministère de la Santé a publié sur Twitter que l’Ontario était un leader mondial en matière de couverture vaccinale sur son territoire.

Avec plus de 80 % des adultes ayant reçu une première dose, l'Ontario est un chef de file mondial dans l'obtention des premières doses de vaccin , peut-on lire dans la publication.

Selon la ministre de la Santé, Christine Elliott, 81 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose, et 72 % en ont reçu deux.

Avec des informations de la CBC et de La Presse canadienne