Droits de la personne : les Innus du Labrador demandent des actions du fédéral

Nous voyons que le gouvernement fédéral a choisi d’ignorer l’histoire des Innus , affirme le grand chef de la nation Innu du Labrador, Etienne Rich.

Des actions positives et décisives du gouvernement canadien, en réponse à ce rapport, sont essentielles pour les Innus du Labrador , ajoute Etienne Rich.

30 ans et peu d'amélioration

Le rapport met en lumière plusieurs domaines où des écarts subsistent entre les services offerts à ce peuple autochtone et les services gouvernementaux, notamment les soins de santé, les services à l'enfance et à la famille, l'éducation, la langue, la culture, le logement, la justice et l’économie.

Ce n’est pas la première fois que des rapports tentent de mettre en lumière les défis auxquels font face les Innus du Labrador : un premier rapport a été publié en 1993, un autre en 2002 et le plus récent en 2021. Ce dernier met les droits de la personne au centre de son propos.

Environ 30 ans après le premier rapport, on juge que des progrès ont été faits, mais que des recommandations faites en 1993 sont toujours d'actualité.

Des actions concrètes réclamées

Selon la présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, Marie-Claude Landry, il est temps de passer à l’action.

On dit depuis longtemps que c'est [en retard]. Il y a des actions concrètes qui doivent être prises. Il y a des gens là-dedans qui subissent les impacts à tous les jours , croit Marie-Claude Landry.

La Nation Innu souhaite être écoutée par le gouvernement, mais la présidente de la commission souhaite que le message soit entendu par tous.

Il y a plein d'occasions pour les Canadiens et Canadiennes de prendre cette prise de conscience, d'être au courant. On ne peut pas ignorer, on ne peut plus ignorer. Et on a une responsabilité comme citoyen de s'informer , croit-elle.

La Commission espère non seulement des actions des gouvernements provincial et fédéral, mais aussi, que le prochain rapport soit le dernier, afin de refermer enfin un douloureux chapitre de l'histoire des Innus.

Avec des informations de Josée Basque