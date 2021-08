Mort de Soleiman Faqiri : les gardiens de prison pointés du doigt

Cinq ans après sa mort, le Dr Michael Pollanen détermine une fois pour toutes la cause officielle : des mesures de contention en position couchée et de multiples blessures musculo-cutanées subies à la suite d'un traumatisme de force brutale lors d'une confrontation avec des agents correctionnels, qui l'avaient enchaîné et aspergé de poivre de cayenne.

L'homme de 30 ans, écrit le médecin légiste, a été placé face contre terre avec la tête couverte et a subit une compression du cou alors qu'il était en unité d’isolement au Centre correctionnel du Centre-Est. Une situation aggravée par le fait que M. Faqiri souffrait d'hypertrophie cardiaque et de schizophrénie.

Selon le Dr Pollanen, la combinaison de tous ces facteurs a mené à la mort de M. Faqiri. Le décès ne peut être attribué à un seul facteur ou une seule blessure en particulier , écrit-il dans son rapport, dont Radio-Canada a obtenu copie.

Cet examen survient près de sept mois après que la superviseuse correctionnelle Dawn Roselle a affirmé que les mesures utilisées contre M. Faqiri le jour de sa mort présentaient un risque d'asphyxie. Cette dernière et un autre superviseur du centre correctionnel du Centre-Est à Lindsay ont été congédiés.

Il est maintenant évident hors de tout doute que les gardiens ont tué Soleiman Une citation de :Nader Hasan, avocat de la famille Faqiri

Aucune accusation criminelle n'a été portée dans cette affaire malgré deux enquêtes policières, mais selon les avocats de la famille, la Police provinciale de l'Ontario doit rouvrir une enquête. Ni la PPOPolice provinciale de l'Ontario ni le ministère du Solliciteur général n'ont répondu à la demande d'entrevue de CBC News.

Les proches de M. Faqiri ont entamé une poursuite de 14,3 millions de dollars contre la province, affirmant qu'un usage excessif de la force a mené à sa mort.

Soleiman Faqiri était un étudiant brillant, selon sa famille, et capitaine de son équipe de football au secondaire, mais sa vie aurait basculé après un diagnostic de schizophrénie. Il avait alors 18 ans. Au fil des ans, il a souvent été placé en détention en vertu de la Loi sur la santé mentale de l’Ontario.

Avec des informations de Shanifa Nasser de CBC