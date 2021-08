Des livres pour (s')appartenir et se (re)connaître

La désidérata : le vibrant retour de Marie Hélène Poitras

Avec ce nouveau titre, l'Ottavienne de naissance Marie Hélène Poitras brise un silence romanesque de près de 10 ans. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Avec La désidérata, Marie Hélène Poitras brise un silence romanesque de près de 10 ans. Et l’Ottavienne de naissance, qui a lancé Griffintown en 2012, le fait avec la truculence et la touche féministe qu’on lui reconnaît. C’est d’ailleurs la tournée qui l’a menée en France à la suite de la parution de Griffintown et du prix France-Québec remporté dans la foulée qui lui a inspiré les prémisses de La désidérata.

Qu’elles soient bougresse ou vendeuse de champignons et qu’ils soient équarisseur ou peintre, ses personnages évoluent ainsi dans le décor médiéval de Noirax, petit village rendu presque palpable, gorgé de la sève d’une forêt avoisinante grouillante de vie, à la fois refuge et source de danger. Un décor empreint des parfums évocateurs de souvenirs et de secrets plus ou moins enfouis dans les mémoires, mais aussi fleurant gourmand et gras les plats qui y sont mitonnés et mangés. Il y a quelque chose de rabelaisien dans l’abondance des mets, que l’écrivaine décrit néanmoins dans une épure charnelle, sensuelle, typiquement poitrasienne .

Aliénor débarque donc à Noirax, où la famille Berthoumieux règne de père en fils, puisque les femmes ont tendance à disparaître tragiquement autour d’eux. Aliénor y surgit non pas pour venger ces femmes mortes avant elle autant que pour provoquer, participer à la transformation du père Berthoumieux, de son fils Jeanty et de leur domaine, la Malmaison.

On se croirait quelque part en France. Or, la Malmaison des Berthoumieux pourrait très bien être située au Québec, puisque Marie Hélène Poitras fait chanter du Marjo à Jeanty/Jeantylle, entre deux reprises de comptines, dont on se prend à fredonner l’air tout en en découvrant certains passages troublants...

Roman aux effluves de conte aussi intemporel que résolument d’actualité, La désidérata fait écho aux précédents titres de Marie Hélène Poitras par les thèmes abordés, dont ceux du pouvoir de la création artistique et de la violence faite aux femmes.

La fille d’elle-même : la quête identitaire de Gabrielle Boulianne-Tremblay

«La fille d'elle-même» est le premier roman québécois signé par une autrice trans. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Elle est née garçon dans un petit village de Charlevoix bercé par le fleuve, mais la trentenaire se savait intimement fille depuis l’enfance. Si bien que Gabrielle Boulianne-Tremblay est devenue femme par et pour elle. Elle a littéralement et littérairement mis au monde celle qu’elle est convaincue d’être.

Cette résurrection , comme l’autrice qualifie sa transition, n’a cependant pas été facile, loin s’en faut. On ne s’étonne pas qu’elle dédie son roman à la petite Gabrielle, qui ne pensait pas vivre plus loin que ses seize ans .

La fille d’elle-même témoigne avec une dessillante lucidité de la transformation physique et psychologique de son héroïne. De ses questionnements existentiels, de ses désirs, de ses amours, des abus commis et des violences subies. De la réconfortante présence de sa grand-mère et de sa trajectoire bouleversante de beauté après avoir vécu la peur, dont celle de mourir, l’incompréhension, le rejet, l’intolérance (pour ne pas dire la haine, y compris la sienne vis-à-vis elle-même), le viol, les désillusions.

J’ai été une maison abandonnée et maintenant, je sens qu’elle peut être habitable , écrit Gabrielle Boulianne-Tremblay.

Comédienne et écrivaine, cette dernière joue habilement d’une plume incisive, implacable, crue, voire cruelle par moments, doublée d’une indéniable poésie. Elle sait créer des images fortes, marquantes, pour relater les différentes étapes de la transition de son personnage qu’on devine être son alter ego.

Ce roman est un fulgurant et nécessaire cri de délivrance qui nous transperce et nous permet, bien humblement, à nous qui ne sommes pas trans, d’accéder à une vérité certes en partie fictive, mais ô combien réelle.

La patience du lichen : le désir d’enracinement de Noémie Pomerleau-Cloutier

Noémie Pomerleau-Cloutier propose une poésie documentaire à saveur intimiste pour rendre hommage à la Basse-Côte-Nord et à ses habitants. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Il y a d’abord ce titre, si beau et (é)mouvant. Puis, la quête d’enracinement de Noémie Pomerleau-Cloutier, tout aussi riche et poignante, qui l’a menée par-delà Natashquan, de Kegaska à Blanc-Sablon, en passant par Harrington Harbour et La Romaine/Unamen Shipu. Une quête empreinte de la vastitude du golfe Saint-Laurent et des côtes qu’il baigne; de la résilience, du savoir-faire, du mode de (sur)vie et de l’authenticité des Coasters.

La patience du lichen est un précieux recueil de poésie à saveur documentaire. Noémie Pomerleau-Cloutier est partie à la rencontre de celles et ceux qui habitent la Basse-Côte-Nord, et à la redécouverte de ce coin de pays d’où elle-même vient, qu’elle a sillonné par monts et par vaux, en bateau, en motoneige, à pied, en auto.

Pour raconter à sa manière ces femmes, ces hommes et ces lieux, avec humilité et sensibilité, avec admiration et affection. En français, en anglais et en innu-aimun.

Pour toucher l’immensité/derrière ce qui commence au-delà de la pancarte annonçant la fin de la 138.

Pour évoquer le passé, le présent et le futur. Les pensionnats et les mummers; la pêche et la cueillette des petits fruits; la fermeture des écoles et l’exil; le retour aux sources et l’absence de lien routier.

Noémie Pomerleau-Cloutier a aussi écrit pour tout ce qu’il me reste à comprendre de ce que veut dire habiter ce territoire et s’en laisser habiter. Car pour elle, le reste du monde/n’est pas plus large/que ce afflue ici .

Il est par ailleurs à noter que les droits d’autrice de La patience du lichen seront également redistribués aux communautés visitées par le biais de la Fondation Docteur Camille-Marcoux, l’école Pakuashipu et l’école Olamen.

Nin Auass . Moi l’enfant : les poèmes de la jeunesse innue

Ce recueil de près de 400 pages regroupe les mots de centaines de jeunes et d'adolescents rencontrés par Joséphine Bacon et Laure Morali. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Des centaines de jeunes et d’adolescents de Pakut-shipu, Unaman-shipu, Nutashkuan, Ekuanitshu, Matimekush-Lac John, Mashteuiatsh, Essupi, Pessamu, Uashau et Mani-utenam.

Deux poètes : l’Innue Joséphine Bacon et Laure Morali, Bretonne d’origine et Québécoise d’adoption, invitées dans les écoles de la Basse-Côte-Nord pour y semer le goût d’écrire et recueillir les mots des élèves.

Après quatre ans de travail, le projet de l’Institut Tshakapesh prend aujourd’hui la forme d’un recueil de petites et précieuses pépites soigneusement rehaussées par les illustrations de Lydia Mestokosho-Paradis et mises en valeur par les artisans de la maison d’édition Mémoire d’encrier.

Sur des centaines de kilomètres/mon grand-père marche/ui tshiueu pimuteu/sa terre l’appelle/ il marche/Shimun pimuteu Nutshimit/pour retrouver sa vie , racontent ensemble Nyssa, Tamara, Mya, Coralie et Ushen, de l’École de la Rivière basse aux bancs de sable à Pakut-shipu.

Je suis le caribou/qui poursuit son chemin/pour nourrir les nomades , écrit pour sa part Jeffrey, de l’École Là où nous allons chercher notre autonomie à Matimekush.

Long ou court, en français, en innu-aimun ou dans les deux langues, chaque poème rend compte des gestes du quotidien, évoque rêves, peurs, fierté et amitiés, rend hommage aux aîné.e.s, aux animaux et aux paysages. Tous ces poèmes s'inscrivent dans une histoire en mouvement et des réalités bien d’ici.

On m’a volé ma langue/j’avais cinq ans/ma mère était surprise quand j’ai parlé français/maintenant j’essaie de regagner ma langue/en la parlant à la maison , soutient Madeira de l’École Notre grand-frère à Mani-utenam.

Un café avec Marie : la voix toujours pertinente de Serge Bouchard

«Un café avec Marie» regroupe quelque 70 textes du regretté Serge Bouchard, initialement écrits pour la radio. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Prendre Un café avec Marie et Serge Bouchard, c’est prendre le temps de savourer chacun des quelque 70 textes brefs regroupés dans ce recueil et a priori écrits pour la radio. Il y est question de sa préférence pour les films de Jason Statham et de la notion du Bien et du Mal (ou des bons et des méchants); de la peur, notamment de l’Autre, et de l’échec de l’humanité (sa plus grande crainte); de mémoire et de quotidien; de liberté et de pandémie; de solidarité et de nature, aussi essentielles et sources d’apprentissage l’une que l’autre.

Il est surtout question d’amour, de bonheur, de mort, de deuil et de vie. À apprivoiser, à décanter et à apprécier. Une journée, une gorgée à la fois.

Les réflexions du regretté anthropologue et animateur, décédé en mai dernier, témoignent évidemment des derniers moments partagés avec Marie-Christine, sa conjointe emportée par la maladie quelques mois avant lui. Même quand il ne parle pas d’elle, cette dernière est présente, prégnante entre les lignes : si Serge Bouchard s’adresse à nous, il lui écrit à elle, à propos d’elle, par la bande. Ce recueil est empreint d’autant de sagesse que d’une grande tendresse envers sa compagne.