Crise des opioïdes : les surdoses ont atteint un sommet au début du mois à Toronto

Avec 51 appels au 911 rien que le 30 juillet, la ville de Toronto a connu son plus grand nombre d'appels d'urgence pour surdoses en une seule journée depuis que les ambulanciers paramédicaux locaux ont commencé à colliger ces données en 2017.

Dans un communiqué, les services paramédicaux de Toronto ont déclaré qu’ils ont reçu 30 appels liés à une surdose le 31 juillet, ainsi que 31 appels le 1er août et 30 appels chacun les 2 et 3 août.

Les ambulanciers rapportent toutefois qu'il n'y a eu aucune fatalité pour une surdose d'opioïdes présumée au cours de ces cinq jours.

Selon les responsables, la forte augmentation des appels serait due à une gamme de substances inattendues et très puissantes trouvées dans des échantillons de drogues collectés ces derniers mois.

Ceux-ci incluent les opioïdes comme le carfentanil, l'étonitazène, l'isotonitazène et l'étizolam. Ces substances, qui se trouvent mélangées à des opioïdes plus courants comme le fentanyl, sont susceptibles de contribuer à des incidents plus élevés de surdoses, selon le communiqué de presse.

Des trousses d'injection de naloxone comme celle-ci peuvent sauver des victimes de surdose, mais les toxicomanes et leur entourage hésitent souvent à appeler à l'aide. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Les ambulanciers paramédicaux de Toronto indiquent par ailleurs que si une personne fait une surdose, l'antidote opioïde naloxone doit être administrée pour inverser les effets, et le 911 doit être appelé.

Vers la dépénalisation des opioïdes

Selon Rhiannon Thomas, la coordonnatrice du programme CounterFIT du centre de santé communautaire South Riverdale, qui vise entre autres à réduire les risques pour les femmes qui consomment des drogues de rue, la crise des opioïdes est une épidémie partout au pays. Elle estime qu’un changement systémique est nécessaire pour trouver une solution durable.

Je vois un manque de volonté politique et d'intérêt à investir des ressources et du temps dans la vie des personnes qui consomment des drogues , a déclaré Mme Thomas.

Si nous ne faisons pas les choses pour changer la politique et la pratique très bientôt, ces chiffres vont continuer à grimper. Une citation de :Rhiannon Thomas, coordonnatrice du programme CounterFIT, centre de santé communautaire South Riverdale

Selon cette dernière, quand les différents paliers gouvernementaux décident de s'attaquer au problème de la crise des opioïdes, leurs consultations n'impliquent pas les personnes qui consomment des drogues.

Vous devez impliquer ces gens-là, c'est juste une question de savoir si vous voulez les entendre ou non , a souligné Mme Thomas.

Les travailleurs sociaux en toxicomanie sont épuisés

Bien que les sites d'injection supervisée et les programmes d'approvisionnement sûr soient utiles, selon Rhiannon Thomas, des mesures supplémentaires pourraient permettre de favoriser un changement positif.

Par exemple, elle cite la décriminalisation des drogues pour réguler l'approvisionnement, la réaffectation des ressources policières vers des programmes sociaux pour aider les usagers de drogues dures, et la consultation de preuves scientifiques qui démontrent l’utilité de programmes de réduction des risques.

En ce moment, les personnes travaillant dans le domaine de la réduction des risques se sentent fatiguées et épuisées , a expliqué Mme Thomas.

C'est comme si on avait une plaie artérielle jaillissante et pour se soigner, on a un petit pansement minuscule. Ce n’est pas du tout assez .

Depuis plusieurs années, la crise d'opioïdes fait des ravages partout au Canada, et aurait été responsable de la stagnation de l'espérance de vie au pays entre 2016 et 2017. Photo : Getty Images / Spencer Platt

De son côté, la médecin-hygiéniste adjointe de Santé publique Toronto, Rita Shahin, reconnaît que la ville connaît une augmentation constante des surdoses d'opioïdes et des décès.

Depuis que nous avons commencé à enregistrer des données en 2017, les chiffres ont augmenté , a déclaré la Dre Shahin.

En 2020, la ville a eu une hausse de 80 % du nombre de décès signalés en raison de la pandémie de COVID-19, selon cette dernière.

En 2019, 300 décès par surdose d'opioïdes ont été signalés. En 2020, ce nombre est passé à 521. Comme Mme Thomas, la Dre Shahin et les autorités en santé publique de Toronto se disent préoccupées par l'approvisionnement en drogues dures.

La plus grande préoccupation que nous avons est l'approvisionnement non réglementé. Il y a beaucoup de produits toxiques et des quantités accrues d'opioïdes très puissants , explique Rita Shahin.

Selon la Ville de Toronto, un nombre plus élevé de personnes dans la région du Grand Toronto consomment des drogues en raison de l’isolement engendré par la pandémie.

Comme à Vancouver, le Conseil de santé de Toronto a soumis une demande au gouvernement fédéral appelant à la décriminalisation des opioïdes.

Avec les informations de Jessica Ng et d'Ali Raza de CBC