La région atteint une couverture vaccinale de 75% dans tous les groupes d’âges

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a atteint l’objectif de 75 % des 12 ans et plus vaccinés adéquatement fixé par le gouvernement du Québec. Le directeur de la campagne de vaccination, Marc Thibeault, pense même dépasser les 80 %.

Si les rendez-vous sont honorés on va atteindre 84,3 %, je suis confiant et j’espère même un 90 % ambitieux pour notre région , dit-il en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Plus précisément 75,3 % des 12 ans et plus ont reçu une deuxième dose au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Depuis l’annonce de la mesure du passeport vaccinal, les Saguenéens et les Jeannois ont été nombreux à prendre rendez-vous pour la vaccination.

La loterie a eu peu d’impact mais par contre le passeport oui , remarque M. Thibeault en rappelant qu’en trois jours 445 rendez-vous pour une première dose ont été pris.

On accentue aussi notre clinique mobile, il y a des secteurs où nous sommes moins populaires et on se déplace dans ces secteurs-là.

Les nouveaux rendez-vous sont majoritairement la tranche d’âge des jeunes, selon Marc Thibeault.

Des premiers détails concernant le passeport vaccinal au Québec devraient être dévoilés aujourd’hui par le ministère de la Santé.