Une joueuse de soccer de Shippagan décroche un contrat en Allemagne

Nous sommes très heureux de vous annoncer le transfert de Noémi Mallet! Elle nous rejoint depuis son pays d’origine, le Canada, pour la nouvelle saison et renforcera encore notre milieu de terrain , a déclaré la direction du club.

Le FFC Wacker München n'est pas un club de soccer professionnel, mais c’est tout comme. Le calibre du jeu est assez élevé.

Il y avait deux ans que Noémi Mallet n’avait pas joué au soccer, la pandémie ayant retardé les choses. Pour elle, c’est une bonne occasion de revenir au jeu.

Ces deux ou trois premières pratiques, c’était un peu difficile sur le corps, tu sais. Tu as un peu mal partout et ça prend un peu de temps, surtout du côté cardio, à t’ajuster. Mais après une semaine et demie, c’est un peu redevenu à la normale, je dirais. C’était beaucoup plus facile de recommencer à jouer que j’aurais pensé , explique-t-elle.

Noémi Mallet est heureuse d'être de retour au jeu avec le club de soccer FFC Wacker München. Photo : Zoom

Âgée de 23 ans, Noémi Mallet est étudiante à la maîtrise en biomédecine et en nutrition à l’Université technique de Munich.

Donc, je suis encore dans le processus d’apprendre à jongler le tout parce que je suis quand même dans le laboratoire environ 40 heures par semaine, puis trois pratiques par semaine, puis les games en fin de semaine. Je ne suis pas encore certaine comment je vais tout faire ça marcher. Ma superviseure est quand même assez flexible. Si je dis que je vais partir plus tôt de mon travail, ce n’est pas un problème pour elle , ajoute Noémi Mallet.

Le soccer est une passion pour elle qui a fait ses débuts avec les Vikings de l’école Marie-Esther à Shippagan. Elle a participé aux activités de l’académie de Soccer Nouveau-Brunswick à Moncton. Elle a ensuite été recrutée par l’Université de l’Alabama.

Le FFC Wacker München a déjà disputé son premier match hors-concours.

Puis, on a gagné 2-1. C'était vraiment une bonne journée pour l’équipe. C’était vraiment un bon début pour l’équipe, je dirais, parce qu’il y a beaucoup de nouvelles joueuses cette année dans l’équipe , souligne Noémi Mallet.

Elle n’a pas encore l’ambition de chercher un contrat pour jouer professionnellement en Europe. Pour l’instant, elle est contente de jouer avec ce club pour le plaisir du sport.

D’après un reportage de François Le Blanc