Nouvelles règles en matière de propriété intellectuelle dès l'automne en Alberta

Le ministère de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation indique qu'une stratégie complète en matière de propriété intellectuelle (PI) sera rendue publique cet automne. L’Alberta se dotera ainsi de règles modernisées en matière de propriété intellectuelle afin de renforcer la commercialisation, la recherche et le développement dans la province.

Selon le ministère de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation, Doug Schweitzer, la refonte de la stratégie désuète sera prête au cours des prochains mois.

L'annonce survient un an après que le gouvernement provincial a promis de réviser ses règles en matière de propriété intellectuelle afin de stimuler la diversification de son économie et devancer d’autres provinces comme le Québec et l’Ontario.

Nous allons intégrer la stratégie en matière de PI Propriété intellectuelle dans une stratégie plus large en matière de technologie et d’innovation qui soutiendra les entreprises voulant commercialiser des technologies , soutient le ministre Schweitzer.

Des entreprises inquiètes

Alors que l'Alberta met le projecteur sur l'innovation, des entreprises s'inquiètent du retard pris par la province sur la mise à jour de ses règles de propriété intellectuelle.

La province s'efforce d'attirer des projets technologiques en Alberta, mais les entreprises affirment que les incitatifs fiscaux et les capitaux disponibles sont insuffisants si la stratégie en matière de propriété intellectuelle n'est pas comparable à celle d'autres juridictions.

Selon le Conseil canadien de l'innovation ( CCIConseil canadien de l'innovation ), les entrepreneurs restent vulnérables face aux grands concurrents si les règles désuètes ne sont pas mises à jour.

Le conseil croit qu'il est risqué de miser sur la technologie et l'innovation pour une grande partie de la reprise économique de l'Alberta sans offrir sécurité et certitude par le biais de nouvelles règles sur la propriété intellectuelle.

Le président-directeur général d'Alta ML, Cory Janssen, affirme que le gouvernement albertain doit montrer qu'il s'agit d'une priorité, car que ce soit dans le domaine des technologies propres, de l'agriculture ou de l'énergie, nous savons que la propriété intellectuelle et les données sont essentielles à la réussite des entreprises .

La propriété intellectuelle est une question secondaire, alors qu'elle devrait être au cœur de notre stratégie. Une citation de :Cory Janssen, président-directeur général d'Alta ML

Selon lui, il n'y a pas besoin que ce soit coûteux. Ce qu'il y a de bien avec les recommandations du CCI dans ce domaine, c'est qu'elles ne vont pas coûter un tas d'argent , dit-il.

Le CClConseil canadien de l'innovation salue l’intention du gouvernement, mais il estime que l’accent est fortement mis sur les universités et pas assez sur la protection des petites entreprises.

La responsable des relations gouvernementales du CClConseil canadien de l'innovation en Alberta, Bronte Valk, croit qu’il est temps, pour la stratégie, de partir au galop .

Selon le conseil, la stratégie complète de l'Alberta en matière de propriété intellectuelle devrait renforcer la capacité d'éducation pour soutenir l'innovation, favoriser l'expertise du gouvernement en matière de propriété intellectuelle et établir de nouveaux cadres de gouvernance pour celle-ci.