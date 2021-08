Auteur de deux meurtres à Sherbrooke en 1984 : Mario Cyr reste derrière les barreaux

Dans son refus d’accorder une semi-liberté ou la libération conditionnelle totale, la Commission des libérations conditionnelles du Canada ( CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada ) rappelle que l’homme de 65 ans clame son absence de culpabilité en regard des deux meurtres pour lesquels il a été condamné.

Mario Cyr a été condamné à la prison à vie pour avoir tué le commerçant Stanley Binette sur la rue Lisieux dans l'ouest de Sherbrooke en mai 1984.

L'épicier rentrait chez lui après sa journée de travail lorsque Cyr et un complice ont foncé dans son véhicule. L'homme a voulu se réfugier dans une résidence de la rue Lisieux. Cyr et son complice l'ont suivi et ont tiré deux coups de fusil qui ont atteint Stanley Binette mortellement.

Ce meurtre a été précédé de celui d’un trafiquant de drogue en mars de la même année.

Mario Cyr avait alors comploté avec son frère pour voler l'argent d'un revendeur de drogue. Une fois que l'homme a avoué où se trouvait sa cachette sous la menace d'un couteau, Cyr l'avait abattu.

Cyr a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre au premier degré du revendeur de drogue. Pour le meurtre de l'épicier, Cyr avait été reconnu coupable d'un meurtre au deuxième degré.

Vous ne prenez pas la responsabilité de vos gestes et n'affichez pas de remords pour vos victimes. Qui plus est, vous prêtez des intentions malveillantes aux intervenants et la collaboration est difficile. Une citation de :Commission des libérations conditionnelles du Canada

Mario Cyr a déploré par écrit les préjudices et injustices qu’il perçoit avoir vécus en établissement depuis des années.

« En effet, votre ÉGC (Équipe de gestion de cas) estime qu'une remise en liberté présenterait un risque inacceptable pour la société. Malgré les années et les interventions, peu de progrès sont relevés, le risque de récidive violente demeure élevé, que ce soit à court, moyen ou long terme, et la dangerosité sociale est également considérée élevée. Votre seul retour en communauté s'est soldé par deux meurtres », note la CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada .

Mario Cyr est détenu depuis 1978.

Fortement institutionnalisé après des décennies au pénitencier, vous ne mesurez pas l'ampleur des défis qu'un retour en communauté imposerait. Une citation de :Commission des libérations conditionnelles du Canada

La plus récente expertise psychologique du risque faite en juin dernier concernant Mario Cyr conclut à un risque élevé de violence.

La Commission note qu'on y qualifie le risque de récidive comme imprévisible, diversifié et potentiellement alourdi , explique la CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada .

Le criminel s’est vu refuser des libérations conditionnelles à cinq autres reprises depuis 2010.