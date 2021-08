L’UQAC réclame l’aide des locateurs pour loger les étudiants

La rentrée universitaire arrive à grands pas et de nombreux étudiants ont des difficultés à dénicher un logement. L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a même dû lancer un appel aux propriétaires d’appartements pour trouver rapidement une solution, principalement pour les étudiants internationaux.

De nombreux étudiants provenant de l’étranger n’arrivent pas à mettre la main sur un logement ou sur une chambre à louer.

On a 1500 étudiants internationaux qui arrivent d’ici la rentrée. Plus de la moitié de ces étudiants ont reçu leur lettre d’admission et c’est déjà difficile de trouver un logement , explique la directrice du bureau des affaires publiques de l’UQAC, Marie-Karlynn Laflamme.

Marie-Karlynn Laflamme indique également en entrevue à l’émission C’est jamais pareil qu’il y aura des arrivées plus massives à compter du 28 août.

Déjà c’est difficile mais ça risque d'être critique d’ici la fin août! Une citation de :Marie-Karlynn Laflamme, la directrice du bureau des affaires publiques de l’UQAC

Le nombre d’étudiants est sensiblement le même que les années précédentes, mais il y a peu de logements disponibles.

On n'avait jamais eu de problèmes de cette ampleur. Généralement, il fallait en aider quelques-uns mais il restait des places en résidence universitaire ou alors avec nos contacts on trouvait , précise-t-elle.

Rentrée en présentiel

Les universités et les cégeps ont appris seulement à la fin du mois de juillet que la rentrée se ferait officiellement en présentiel au Québec. Marie-Karlynn Laflamme craint une accentuation du problème de logement pour les étudiants.

Si les étudiants du Québec ont un peu traîné aussi ils risquent d'avoir des difficultés , note-t-elle.

Marie-Karlynn Laflamme relance son appel aux locateurs dans le secteur de l’université, mais également ceux qui possèdent des logements à La Baie et Jonquière.

Les étudiants peuvent aller à La Baie et Jonquière grâce aux bus de la STS , conclut-elle.

Selon une entrevue de Julie Bergeron.