Accueillies en héroïnes

C’est sous les acclamations de leurs parents, de leurs amis et de jeunes joueuses du Mistral Laurentien que les médaillées d’or olympiques, Gabrielle Carle et Évelyne Viens, sont rentrées à Québec, lundi soir.

Ils étaient nombreux, dont le député Gérard Deltell et le maire de L'Ancienne-Lorette Gaétan Pageau, à être venus saluer leurs championnes, à leur arrivée à l’Aéroport international Jean-Lesage, vers 22 h, à la suite de leur victoire historique sur la Suède en finale du tournoi olympique de soccer féminin.

Évelyne Viens et Gabrielle Carle étaient attendues par un comité d'accueil, à l'aéroport de Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Touchée de l’accueil qui leur a été réservé, la défenseuse de Lévis Gabrielle Carle, était heureuse de renouer avec les siens, elle qui a disputé la dernière saison dans une université de la Floride et n’a pas pu revenir à la maison en raison de la fermeture des frontières.

C’est beau de voir ça. Je pense que ça me fait réaliser un peu plus ce qu’on a fait, de voir des joueuses qui nous ont regardé jouer nous accueillir , a-t-elle raconté.

Toujours sur un nuage quatre jours après la conquête, Carle n’a pas encore pris la pleine mesure du défi relevé par l’équipe canadienne, qui a atteint son but de changer la couleur de la médaille obtenue à Rio (bronze).

C'est tellement surréel, ce qu’on a accompli. Ça va prendre encore un peu de temps avant de le réaliser, je pense , a-t-elle admis.

De retour à Québec pour la première fois en un an, Gabrielle Carle était heureuse de retrouver sa mère, Marie-Claude. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Ce ne sont pourtant pas les occasions de célébrer qui ont manqué à Tokyo, dans les heures qui ont suivi le match ultime!

[On a eu] beaucoup de célébrations, beaucoup d’amour du Canada, des autres athlètes olympiques, du village, des Japonais. Ç’a vraiment été incroyable!

Pour la postérité, Gabrielle Carle peut maintenant accoler le titre de médaillée d’or olympique à son nom.

Ça sonne quand même bien! a-t-elle admis, un large sourire au visage.

Sa coéquipière Évelyne Viens, elle, n’était pas revenue dans la capitale depuis sept mois, au moment de mettre le pied à Québec, lundi soir. Quelle ne fut pas sa surprise d’y être accueillie par les joueuses du Mistral, son ancienne équipe. Il n’y a pas si longtemps, elle portait encore le chandail de la formation et admirait les Québécoises de l'équipe nationale. Aujourd’hui, c’est elle qui inspire les plus jeunes.

Ça me donne des frissons, à l’instant. C'est tellement un accueil chaleureux. J’espère qu'elles vont continuer de travailler. J’étais dans ce chandail-là il y a quelques années... a-t-elle laissé entendre.

De jeunes joueuses du Mistral Laurentien, l'ancienne équipe d'Évelyne Viens, étaient venues accueillir les deux médaillées olympiques, lundi soir. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Métal précieux

Le poids de sa nouvelle gloire, elle l’a mesuré en passant les douanes à Montréal lundi où, pour la première fois, elle a eu un métal précieux à déclarer!

Une médaille d’or!

L’attaquante de L’Ancienne-Lorette, qui avait hâte de revoir ses amis, a été notamment accueillie par ses parents André Viens et Chantal Moffet, qui avaient peine à retenir leurs émotions en parlant de leur fille.

Elle est enfin arrivée et de retour parmi nous! On ne l’avait pas vue depuis le 12 janvier. On a hâte de s’asseoir avec elle et de jaser , a fait savoir son père.

On est vraiment fiers d’elle et on est vraiment fiers de l'équipe, de Gabrielle, à qui on n'a pas eu la chance de dire bonjour. Chapeau, l’équipe canadienne! a poursuivi sa mère.

Évelyne Viens entourée de ses parents, Chantal Moffet et André Viens. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Les parents d’Évelyne Viens espèrent que la performance de leur fille inspirera d’autres jeunes à suivre leurs rêves.

Il faut qu’il y ait des filles encore qui rêvent et des gars aussi. Parce quand on entend dans les reportages que les jeunes veulent moins s’inscrire dans les sports, il faut que ça continue... Que ce soit le sport, la musique, que les jeunes aient une passion et qu’ils y croient. Qu’ils aient des rêves et qu’ils y croient! ont-ils lancé.

Évelyne a réalisé le sien , a conclu André Viens, admettant que la dernière semaine avait émotive pour les parents aussi.

C’est impossible! C’est un rêve!

La kayakiste Andréanne Langlois à son retour de Tokyo, lundi soir, à l'aéroport de Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Outre Gabrielle Carle et Évelyne Viens, les athlètes olympiques Andréanne Langlois (kayakiste), de Lac-Beauport, et Andrée-Anne Côté (natation artistique) ont rallié Québec sur le même vol, lundi soir.

La nageuse artistique Andrée-Anne Côté, de Saint-Georges, à son retour de Tokyo, lundi soir, à l'aéroport de Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

La médaillée de bronze au keirin, Lauriane Genest, de Lévis, est quant à elle rentrée un peu plus tard, pendant la nuit.

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf