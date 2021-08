Des haltes garderies de l’Estrie pourront mieux aider les familles dans le besoin

Le Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie (RAME) s’est vu octroyer 20 000 $.

Il pourra offrir des services cinq jours par semaine au lieu de quatre, en plus d'allonger ses heures d'ouverture.

Selon la directrice générale de l'organisme, Lucie Roch, l'aide offerte permettra notamment de mieux accompagner des familles immigrantes qui ont peu de ressources, alors que les besoins exprimés sont criants.

C’est un filet de sécurité pour les familles. Il y a des parents qui ont recommencé à s’isoler et à consommer. Les troubles de santé mentale ont augmenté tout comme l'anxiété et la dépression. On a plus de demandes et elles sont plus criantes.

Une citation de :Lucie Roch, directrice générale du Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie