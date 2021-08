Climat : « On s’en va vers un mur […] en accélérant »

« On s’en va vers un mur et, en ce moment, on y va en accélérant », insiste la spécialiste en politique environnementale Annie Chaloux en évoquant le plus récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Si la crise peut paraître ingérable, les solutions, aussi imposantes puissent-elles paraître, ne sont pas pour autant hors de portée.