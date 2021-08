Feu de foret : plusieurs communautés autochtones évacuées commencent à rentrer

Les membres de la communauté de Poplar Hill pourraient commencer à rentrer chez eux dès mardi, tandis que les vols vers Deer Lake pourraient commencer leur retour jeudi, a indiqué Eric Nordlund, chef adjoint des pompiers de Thunder Bay, lundi.

Environ 385 résidents de Poplar Hill et plus de 400 de Deer Lake ont été évacués et relogés à Thunder Bay pendant près d’un mois.

La Première Nation de Pikangikum a elle aussi commencé à rapatrier ses membres. Ceux hébergés à Sudbury et Sioux Lookout ont pu rejoindre leur communauté lundi, tandis que les évacués à Timmins pourront prendre un vol de retour mardi.

Le chef et le conseil de Pikangikum recommandent aussi aux membres qui sont partis par leurs propres moyens de prendre la route du retour dans les prochains jours.

Les membres de la Première Nation de North Spirit Lake et de la Première Nation de Cat Lake ont quant à eux tous été rapatriés, selon les données de la province.

Évacuation en cours pour Wabaseemoong

Les Nations indépendantes de Wabaseemoong continuent d'être évacuées en raison du feu Kenora 51, qui s'étend sur plus de 200 000 hectares et se situe à 20 km au nord de la communauté. Pour le moment, 485 membres ont quitté la communauté.

Aucun nouvel incendie n'a été rapporté lundi. Le Nord-Ouest compte 114 incendies dont 13 ne sont pas maîtrisés. Le Nord-Est compte 10 incendies.