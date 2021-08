60 % des producteurs laitiers prévoient avoir du mal à nourrir leur bétail

Le vice-président des Producteurs laitiers du Canada et président de Dairy Farmers Manitoba, David Wiens, affirme que les résultats de ce sondage témoignent du désespoir des producteurs.

À la fin du questionnaire, l’un des répondants a tout simplement écrit : Est-ce que quelqu’un peut s’il vous plaît m’aider? , note David Wiens.

La sécheresse au Manitoba a mené à une très faible production de fourrage, et l'herbe de nombreux pâturages ne repousse pas, faute de pluie.

L'organisme qui représente les fermiers au Manitoba presse les gouvernements à mettre en place des initiatives d’aide et des programmes le plus rapidement possible.

La ferme d'Alain Philippot est située à Saint-Claude au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Pour le producteur laitier de Saint-Claude et membre du conseil d'administration de Dairy Farmers Manitoba, Alain Philippot, les producteurs ont besoin d’aide dans les prochains jours, pas dans les prochaines semaines .

Pour l’instant, les fermiers se partagent les maigres récoltes de fourrage qu'ils ont pu produire cette année.

Tout le monde a un petit inventaire pour l'année prochaine, au cas où. Mais quand tu rentres dans la 2e ou 3e année [de sécheresse], tu n’as pas eu la chance de rebâtir ton inventaire, alors ils sont rendus avec absolument rien , explique Alain Philippot.

Manque d’eau généralisé

La sécheresse touche les cultures, mais aussi les étangs artificiels où s’abreuve le bétail. Alain Philippot explique que cela contribue à l’anxiété des fermiers.

Ils ne vont peut-être pas avoir assez d'eau, il y a des fermiers qui sont déprimés et extrêmement stressés, alors là on en vient à un point qu'on a peur pour les gens eux-mêmes , souligne-t-il.

David Wiens indique que certains fermiers n'auront plus d'eau dans les prochaines semaines. Certains ont déjà commencé le forage pour trouver de nouvelles sources d’eau.

À 15 000 $ le trou, et ils ne sont même pas sûrs de trouver de l’eau, c’est juste ajouter des dépenses à une situation déjà très difficile , explique-t-il.

La province et le gouvernement fédéral ont déjà annoncé plusieurs mesures visant à venir en aide aux fermiers. En juillet, ils ont annoncé des changements à un programme d’assurance récolte pour permettre aux agriculteurs de vendre certaines cultures endommagées comme aliments pour bétail.

Vendredi dernier, les deux ordres de gouvernement ont annoncé qu’ils ont convenu d’augmenter le pourcentage du paiement provisoire du programme Agri-stabilité de 50 % à 75 % pour les producteurs du Manitoba. Ce programme aide les fermiers à gérer les risques et les pertes financières.

Avec les informations de Mina Collin