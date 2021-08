Chaleur, itinérance et la bureaucratie des centres de refroidissement à Toronto

Humidité, températures élevées et probabilité d'averses, le cocktail météorologique prévu dans le sud de l’Ontario n’ébranle en rien la Ville de Toronto. Les centres de refroidissement de la métropole resteront fermés, pour l’instant, au grand dam des populations les plus vulnérables.

[Le protocole] doit être plus flexible , lance Diana Chan McNally de l’organisme Toronto Drop-In Network qui milite pour les droits des personnes itinérantes. La Ville devrait comprendre qu'il fait beaucoup trop chaud pour que les personnes qui vivent à l'extérieur restent coincées dehors.

Dans la métropole, l'indice humidex a atteint un sommet de 40, lundi après-midi, selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Néanmoins, la Ville de Toronto ne démord pas. Elle n’exploitera pas ses centres de refroidissement tant que l'agence fédérale n’émettra pas un avertissement de chaleur pour la région.

La Ville de Toronto ouvrira ses centres de refroidissement d'urgence lorsqu'une alerte de chaleur sera émise par ECCC pour la région (archives). Photo : Derek Hooper/CBC

La Ville n'a jamais ouvert de centres de refroidissement sans qu'une alerte de chaleur ou un avertissement de chaleur ne soit émis [par ECCCEnvironnement et Changement climatique Canada ] , indique la municipalité par communiqué.

Si une alerte de chaleur est déclenchée, la Ville informera de l'ouverture de huit centres de refroidissement, dont un centre de refroidissement ouvert 24 heures sur 24 à Metro Hall. Une citation de :Ville de Toronto

Les prévisions actuelles ne répondent toutefois pas aux critères d'avertissement de chaleur d'Environnement Canada, selon la métropole, bien que certains spécialistes estiment que le sud de l’Ontario pourrait connaître sa semaine la plus chaude de l’été.

C’est toujours un défi , laisse savoir Gerald Cheng, météorologue pour ECCCEnvironnement et Changement climatique Canada . Nous avons consulté les experts de santé publique pour établir les critères et la rétroaction donnée [indique] que le plus important est la durée. Une seule journée de chaleur n'est pas suffisante pour causer des problèmes. Il faut des jours consécutifs [de chaleur].

Diana Chan McNally ne partage toutefois pas cet avis. La chaleur et l’humidité peuvent aggraver d'autres conditions et problèmes de santé [déjà existants] en plus du risque immédiat de coup de chaleur , mentionne-t-elle.

La Ville doit abandonner ce raisonnement bureaucratique et comprendre que les gens doivent pouvoir se rafraîchir à l’intérieur [en période de grandes chaleurs]. C’est un besoin fondamental, un droit humain. Une citation de :Diana Chan McNally, coordonnatrice à la formation et à l'engagement au Toronto Drop-In Network

Mme Chan McNally estime par ailleurs que les restrictions sanitaires liées à la COVID-19 limitent les espaces intérieurs comme les cafés, les centres commerciaux ou encore les librairies où les personnes sans-abri peuvent parfois flâner le temps de se rafraîchir.

Priver les populations vulnérables de la possibilité de se présenter à un centre de refroidissement ne fait qu'empirer la situation et est profondément préjudiciable , affirme-t-elle.

La Ville de Toronto assure que des équipes de sensibilisation effectuent des contrôles de santé auprès des personnes sans-abri et fournissent de l’eau par temps chaud (archives). Photo : Radio-Canada

Pour sa part, la Ville de Toronto dit s’appuyer sur les critères d’Environnement et Changement climatique Canada à des fins d’uniformité.

Elle assure que le processus est fondé sur les recommandations de la santé publique et que celles-ci tiennent compte de facteurs tels que la mortalité et les répercussions sur les populations vulnérables.