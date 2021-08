Rupture de stocks de camionnettes dans le Nord de l'Ontario

Les camionnettes sont fort populaires dans le Grand Sudbury, tout comme dans le reste des régions du Canada d'ailleurs.

Pour plusieurs, il s'agit d'un véhicule essentiel à leur travail et pour d'autres, c'est un outil fort pratique pour la vie en région, avec ses tâches lourdes et ses routes cahoteuses.

Or, l'industrie automobile peine à répondre à la demande comme l'explique Josée Bélanger-Leroux, propriétaire et directrice générale de Ford Bélanger à Chelmsford dans le Grand Sudbury.

La propriétaire de Ford Bélanger, Josée Bélanger-Leroux, n'a plus de camions disponibles en inventaire à l'heure actuelle. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Le parc de Ford Bélanger, qui est habituellement rempli de véhicules, a plusieurs places libres, ce qui témoigne des problèmes d'approvisionnement de ce produit prisé dans le nord de la province.

Le parc automobile de Ford Bélanger est bien moins rempli qu'à l'habitude. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

La directrice générale souligne que la quelque dizaine de camions qui reste sur son terrain ont tous déjà un nouveau propriétaire.

Premièrement il faut commander nos camions pour nos clients et ça peut prendre de 3 à 4 mois avant de le recevoir au concessionnaire. Nous n'avons aucun inventaire qui s'en vient qui n'est pas vendu! Une citation de :Josée Bélanger-Leroux, propriétaire et directrice générale de Ford Bélanger

Mme Bélanger-Leroux explique qu'à l'heure actuelle, il faut commander par le catalogue et s'armer de patience. En contrepartie, cependant, il s'agit d'une bonne occasion de choisir ses couleurs et ses options personnalisées, souligne-t-elle.

Les camionnettes peuvent être agencées aux goûts personnalisées du propriétaire avec le choix d'une multitude d'options. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Selon elle, l'inventaire de camionnettes de son entreprise devrait revenir à la normale au printemps 2022.

Microprocesseurs

Simon Gaudreault, le vice-président de la recherche nationale à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante ( FCEI) Fédération canadienne de l'entreprise indépendante confirme avoir reçu des échos de partout au pays indiquant effectivement une pénurie de camionnettes chez les concessionnaires.

Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale pour la FCEI (archives). Photo : Radio-Canada

Le chercheur rappelle que la pandémie a bouleversé les chaînes d'approvisionnement de l'ensemble du commerce mondial. Toutefois, l'industrie automobile fait face à un défi supplémentaire : l'accès aux microprocesseurs.

Selon M. Gaudreault, la demande pour ce produit informatique est en très forte hausse.

La demande ne se limite pas aux fabricants automobiles : d'autres gros joueurs industriels, notamment l'industrie du jeu vidéo, sont à la recherche de de produit.

Les fabricants automobiles se retrouvent un peu en bas de la liste d'attente et ne sont pas nécessairement bien positionnés à l'heure actuelle. Une citation de :Simon Gaudreault, le vice-président de la recherche nationale à la FCEI

Simon Gaudreault affirme que l'offre va finir par s'ajuster pour rencontrer la demande accrue pour les puces informatiques, mais il concède que cela pourrait prendre un certain temps avec que cela ne se corrige .

Les microprocesseurs sont utilisés par plusieurs industries, dont celle des jeux vidéo. Photo : getty images/istockphoto / KaiDunn

Le vice-président de la recherche de la FCEI Fédération canadienne de l'entreprise indépendante souligne toutefois que tous les fabricants et tous les modèles n'ont pas été touchés avec la même intensité par cette pénurie de puces informatiques.

Les camions usagés pour les États-Unis

Ford Bélanger vend aussi des camionnettes usagées, mais comme l'explique sa directrice générale, une grande partie de ses inventaires sont destinés au marché états-unien.

Habituellement on garde 25 % des automobiles usagés, mais la plupart sont vendus aux États-Unis. Une citation de :Josée Bélanger-Leroux, propriétaire et directrice générale de Ford Bélanger

Ce phénomène s'explique, selon le vice-président de la recherche nationale de FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante , par l'effervescence du marché des véhicules usagés aux États-Unis comparativement à celui du Canada .

Avant, on aurait dit le meilleur exemple d'un bien qui se déprécie, c'est un véhicule usagé. Mais dans certains cas [la valeur d'un véhicule usagé] va même jusqu'à s'apprécier, donc ça donne une idée de l'effervescence du marché. Une citation de :Simon Gaudreault, le vice-président de la recherche nationale à la FCEI

Il explique qu'il revient donc au consommateur de faire des recherches plus élaborées, ou alors de patienter et de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et avoir exactement le véhicule que l'on souhaite .

M. Gaudreault conclut en expliquant que l'ensemble des PME au pays doivent composer avec des chaînes d'approvisionnement bouleversées, et il rappelle l'importance d'acheter localement afin de leur venir en aide.