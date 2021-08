Plusieurs femmes agressées sur des sentiers longeant la rivière Rouge, à Winnipeg

Dimanche, vers 3 h 45, une adolescente de 15 ans marchait le long du sentier, derrière le Collège Churchill, lorsqu’un homme qu'elle ne connaissait pas l'a agrippée et agressée sexuellement.

Elle a réussi à se libérer et à s’enfuir.

Vers 18 h, le même jour, une femme dans la vingtaine courait le long du sentier près de l’avenue Harkness lorsqu’un inconnu a surgi de la berge et l’a tirée vers le sol.

Elle a crié et a réussi à échapper à son agresseur.

La police enquête sur plusieurs incidents concernant des femmes qui ont été retenues physiquement à plusieurs endroits le long des sentiers de la rivière Rouge , selon un communiqué.

Les victimes ont été attrapées par-derrière, tirées vers le sol et menacées avec une arme , poursuit la police. Toutes les présumées victimes sont des femmes dont l'âge se situe entre 15 ans et la fin de la trentaine.

La police situe le moment de ces incidents en début de soirée, avant la tombée de la nuit et au petit matin.

Tous les incidents se sont déroulés le long du sentier ouest de la rivière Rouge, depuis le pont Osborne, le long du chemin Churchill et jusqu’au pont piétonnier Elm Park, près de l’avenue Jubilee , précise le communiqué.

La police rappelle qu’elle a publié un avertissement concernant une agression similaire le 12 juin. Vers 18 h, ce jour-là, une femme a été agrippée par un inconnu qui a tenté de la projeter sur le sol. Elle a résisté à l’agression et il s’est enfui.

Le suspect est un homme entre 35 et 40 ans, d’environ 1,80 m et de corpulence moyenne. Il a des cheveux noirs coupés très courts et portait un t-shirt gris, un pantalon noir, un masque noir et des lunettes de soleil noires, selon la police.

La police indique que les enquêteurs ne sont pas en mesure de relier avec certitude tous les incidents. Elle recommande la prudence aux personnes qui circulent dans ce secteur.