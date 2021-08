Les vols directs en provenance de l'Inde restent suspendus jusqu'au 21 septembre

Transports Canada prolonge l'avis aux aviateurs (NOTAM) qui limite tous les vols directs de passagers commerciaux et privés qui se rendent au Canada depuis l'Inde jusqu'au 21 septembre 2021, à 23 h 59 HAE , précise le communiqué.

Ainsi, les opérations de transport de fret uniquement, les transferts médicaux ou les vols militaires ne sont pas inclus .

Le communiqué précise que les passagers qui voyagent de l'Inde au Canada par une route indirecte devront encore passer un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 avant leur départ d'un pays tiers autre que l'Inde pour poursuivre leur voyage jusqu'au Canada .

Le 22 avril dernier, le gouvernement fédéral avait suspendu les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan pour au moins 30 jours.

Ottawa avait justifié sa décision par la détection par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) d’une hausse disproportionnée de cas positifs de passagers provenant de l'Inde ou du Pakistan. L'interdiction des vols depuis le Pakistan a été levée depuis.

De nombreux pays dans le monde avaient pris des mesures pour diminuer, voire interdire, les vols en provenance de l'Inde, dont la France, les Émirats arabes unis et la Nouvelle-Zélande.

Le variant Delta a été détecté pour la première fois en Inde en décembre 2020.

Selon les données les plus récentes, environ 32 millions de personnes ont été infectées par la COVID-19 jusqu'à maintenant en Inde, dont plus de 35 000 dans les dernières 24 heures. Plus de 428 000 personnes ont succombé à la maladie dans ce pays de plus de 1,3 milliard d'habitants.