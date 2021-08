Les eaux de la baie James et d'Hudson pourraient devenir une aire protégée

Les eaux de l’ouest de la baie James et du sud-ouest de la baie d’Hudson, qui abritent une riche biodiversité, pourraient devenir protégées. Le Conseil de Mushkegowuk et le gouvernement canadien ont signé lundi une entente pour évaluer la possibilité d’une aire marine nationale de conservation le long de ces côtes.

La zone de conservation potentielle, qui s'étend de Fort Severn à Moosonee, couvre plus de 90 000 km2 et constitue un large éventail de biodiversité, dont plusieurs espèces sont menacées ou en voie de disparition comme le béluga et l’ours blanc.

La zone est également située à côté de l’une des plus grandes réserves mondiales de tourbières, où sont emmagasinés des milliers d’années de carbone.

En plus d'une riche biodiversité, le littoral et les eaux de la baie James et d'Hudson représentent une importante halte mondiale pour des milliards d’oiseaux migrateurs. Photo : Job Mollins Keone / Parcs Canada

L’accord que nous avons signé est majeur pour notre communauté et nos traditions , a déclaré pendant la conférence de presse le grand chef du Conseil de Mushkegowuk, Jonathan Solomon.

Avons-nous été consultés pendant la création de la réserve de chasse de Chapleau [en 1920 qui a interdit la chasse, le piégeage et la pêche sur un territoire traditionnel]? Non, mais cette fois-ci en 2021, c'est différent. Nous allons diriger ce processus , a martelé le grand chef Solomon.

Jonathan Solomon est le grand chef du conseil Mushkegowuk, qui regroupe sept Premières Nations dans le Nord-Est de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Martine Laberge

Le comité directeur pour guider l'évaluation du projet sera composé de représentants de Parcs Canada et du Conseil de Mushkegowuk.

Les peuples autochtones du Canada nous aident à déterminer la meilleure façon de conserver les espaces naturels aussi bien au plan national qu’international , selon le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson.

La potentielle future zone de conservation. Photo : Parcs Canada

Si l’étude est concluante, la zone de la baie James et d’Hudson deviendrait la sixième aire marine nationale de conservation au Canada.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à protéger la biodiversité de 25 % des terres et des eaux intérieures et 25 % des zones marines et côtières d’ici 2025.