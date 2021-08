L'ouverture de la première soirée était prévue à 19 h 30 lundi à l'aréna Marcel-Claveau de Saint-Ambroise. Des artistes dans les quatre catégories étaient au programme.

L'artiste invité pour cette année est Ludovick Bourgeois.

En journée, le festival avait reçu une subvention du gouvernement du Québec pour répondre, comme il est inscrit dans le communiqué, aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a ajouté une somme en vertu d'un programme d'aide aux événements nationaux et internationaux. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival de la chanson de Saint-Ambroise qui fait partie de la vie culturelle et événementielle du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis déjà trente ans. Les interprètes et les auteurs-compositeurs-interprètes de tout âge et bien de chez nous ont la chance de profiter de la vitrine exceptionnelle qu'offre ce concours , a commenté, dans le même document, Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

Le directeur général du festival, Dominic Baker, était bien heureux de la contribution du gouvernement. C’est sûr que, cette année, en temps de COVID-19, il y a des frais qui ne sont pas habituels qu’on doit prendre en ligne de compte. Je pense à la webdiffusion qu’il va y avoir pour le festival, ç’a été des coûts supplémentaires. Je pense à l’hébergement des formateurs, des musiciens, on a tout fait ça en petits cocons individuels, au lieu de les regrouper dans un même chalet ensemble. Donc, c’est sûr que cet argent-là va être utilisé beaucoup pour assurer un fonctionnement sécuritaire et un événement qui va pouvoir aussi se transmettre à la maison pour ceux qui ne pourront pas se présenter sur place , a-t-il détaillé.

Ludovick Bourgeois est l'artiste invité pour la 30e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Photo : Groupe Fair-Play Inc. / Ludovic Rolland-Marcotte

Plus de participants

Pour cette année bien spéciale, Dominic Baker, se réjouit de voir que les inscriptions des participants ont beaucoup augmenté, particulièrement du côté des adultes. Cinquante-six participants, soit presque le double de la normale, sont de l'événement. Je dirais qu’il y a eu deux côtés. Autant pour les plus jeunes, ç’a été un peu moins nombreux. Pour les plus vieux, ç’a été en quantité record. Au niveau des 18 ans et plus et des auteurs-compositeurs-interprètes, ç’a été une année record, quasiment le double de ce à quoi on est habitué à avoir ici au festival , a-t-il révélé.

Il a ajouté que cette situation a eu l'impact d'augmenter le nombre de participants de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est ce qui fait en sorte qu’on a 60 % des candidats qui viennent de l’extérieur de la région. Habituellement, c’est un peu le ratio inverse : 60 % d’ici, 40 % de l’extérieur , a-t-il chiffré.

La configuration de la salle, avec les règles sanitaires en place, permet d'accueillir 382 spectateurs. Selon Dominic Baker, si le besoin se fait sentir, il y aura la possibilité d'ajouter une soixantaine de places additionnelles. C’est sûr que la formule reste sensiblement la même en frais de concours. On a adapté l’événement en conséquence avec la situation actuelle. Pour nous, ce qui est grand, c’est qu’on peut accueillir des spectateurs cette année. On a une super belle salle de spectacle cette année. Juste d’être là, pour nous c’est une grande fête et ce n’est pas banal du tout , a fait savoir le directeur général, le sourire au visage.

Selon un reportage de Johanie Bilodeau