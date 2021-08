La crosse : une équipe des Six Nations demande des actions anti-racisme

Une équipe de crosse des Six Nations, en Ontario, s'est retirée de la compétition et affirme qu'elle ne jouera plus jusqu'à ce que l'Association de crosse de l'Ontario (OLA) implante des actions anti-racisme. Ils affirment que leurs joueurs sont victimes d’incidents de racisme et de manque de respect depuis des années.

Les membres des Tomahawks, le club de crosse des Six Nations, un regroupement de Premières Nations du sud-ouest de l’Ontario, devaient participer à un tournoi le week-end dernier, mais ont refusé d'y participer. Le Smart Sports Network a été le premier à rapporter la nouvelle.

Au lieu de participer au tournoi, l'équipe a publié une déclaration sur les médias sociaux. L’équipe prend position et se retire en raison d’une expérience vécue lors de matchs à St. Catharines les 24 et 25 juillet , peut-on y lire.

Cet incident découle du RACISME que nous endurons depuis trop longtemps.

Nous avons supporté des insultes raciales, des entorses aux règles, des règles ignorées, des abus de la part des supporters, et la liste est longue. Nos équipes ont été la cible pendant des années et des générations d'un manque de respect flagrant alors que nous sommes à l'origine de ce beau sport que nous aimons et qui nous est cher.

Lucas Smith, un joueur des Tomahawks, a déclaré qu'une mêlée dans laquelle il était impliqué était au cœur de l'incident en question. Selon lui, un joueur de l'équipe adverse se comportait de manière antisportive.

Durant une échauffourée entre M. Smith et l'autre joueur, les membres des familles des joueurs s’échangeaient des insultes dans les estrades, dit-il.

Il prétend qu'un partisan de l'autre équipe a sorti une bonbonne de poivre de Cayenne et a menacé de l’utiliser.

Jeramie Bailey, directeur sportif de l' OLAAssociation de crosse de l'Ontario , a confirmé qu'un rapport d’incident avait été rédigé par les officiels et qu’il comprend une référence à une bonbonne de poivre de Cayenne. Il ajoute que la police avait été appelée sur les lieux.

Un porte-parole de la police de Niagara a confirmé qu’une enquête avait été complétée et qu'aucune infraction criminelle n'avait été commise.

Des générations de traitement injuste

Cet incident est celui qui a poussé les Tomahawks à se retirer du tournoi, mais, selon M. Smith, il s’agit seulement de la goutte qui a fait déborder le vase.

Nous disons "ça suffit". Nous avons décidé, en tant qu'équipe, de prendre position. Ça fait des années et des générations que nous sommes traités injustement.

M. Smith a décrit le racisme comme un fléau pour la crosse et a déclaré que l'équipe souhaite que l' OLAAssociation de crosse de l'Ontario prenne des mesures concrètes.

Les Tomahawks demandent à l'association de créer une vidéo sur la sensibilité culturelle que les équipes participantes devront regarder. Ils demandent aussi la création d’un code de conduite, a expliqué M. Smith.

Ils souhaitent également que la culture autochtone soit mieux représentée dans l’ OLAAssociation de crosse de l'Ontario .

Nous sommes à l'origine de ce sport, nous y sommes très attachés et nous devrions avoir notre mot à dire sur la façon dont il est façonné, sur la façon dont il est joué et sur la façon dont il est pratiqué sur le terrain et en dehors , a déclaré M. Smith.

M. Bailey a déclaré que la suggestion de créer une vidéo est une idée fantastique .

Je suis d'accord pour dire qu’un code de conduite devrait également en faire partie , a-t-il ajouté.

L'Association a déjà une politique anti-harcèlement et adhère aux règles de l'Association canadienne de crosse, qui traite spécifiquement du langage dérogatoire et raciste, selon M. Bailey.

100 %, catégoriquement, l' OLAAssociation de crosse de l'Ontario condamne toute sorte de racisme, que ce soit des mots ou des actions, qui violent le droit des gens de participer [au sport].

Un avenir meilleur pour la crosse

Le directeur sportif a déclaré que l' OLAAssociation de crosse de l'Ontario est en communication avec les Tomahawks et travaille pour les accueillir à nouveau.

De leur côté, les Tomahawks veulent s'assurer que les générations futures de joueurs de crosse autochtones n'auront pas à vivre les mêmes expériences qu’eux.

Nous voulons jouer plus que tout, mais nous sentons aussi que nous ne pouvons pas le faire tant que nous ne savons pas que quelque chose va être fait, pas seulement pour cette saison, mais pour les années à venir , a déclaré M. Smith.

Avec les informations de CBC News