Moins d'hospitalisations à prévoir au Québec durant la 4e vague

S’il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’intensité et la durée de la 4e vague de COVID-19, dont les signes annonciateurs se multiplient au Québec, on peut déjà s’attendre à ce qu’elle génère moins d’hospitalisations que lors des précédentes en raison des progrès de la vaccination.

Le Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), rappelle que les personnes âgées, qui sont les plus à risque d’être hospitalisées en cas d’infection, présentent un taux élevé de vaccination.

Par conséquent, contrairement aux vagues précédentes, le nombre de cas de COVID-19 devrait être beaucoup plus élevé que le nombre d’hospitalisations, prédit le Dr De Serres.

Le Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l’INSPQ, s’attend à ce que le nombre d’hospitalisations dues à la COVID-19 soit largement inférieur au nombre de cas durant la 4e vague au Québec. Photo : Radio-Canada

Ce qu'on risque d'avoir, ce sont des hospitalisations qui se produiront chez des personnes non vaccinées qui, elles, sont plutôt des personnes jeunes. Donc, le risque d'être hospitalisé est plus faible , souligne-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Efficacité du vaccin

Le médecin-épidémiologiste ajoute que l’efficacité des deux doses de vaccin va contribuer à réduire le risque d’hospitalisations, et ce, même si le variant Delta, maintenant dominant au Québec et au pays, est plus contagieux.

L'efficacité de ces deux doses-là à protéger à la fois contre l'infection et les maladies graves, donc les hospitalisations pour la COVID dues au variant Delta, est très bonne. Alors, malgré qu'il soit plus contagieux, si on est bien vacciné, la très grande majorité des gens qui auront reçu deux doses de vaccin seront protégées contre ce variant-là , insiste-t-il.

Les cas de COVID-19 sont repartis à la hausse au Québec depuis la mi-juillet (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon lui, les signes d’une 4e vague sont déjà visibles au Québec, où 759 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés au cours des 3 derniers jours.

On voit une augmentation des cas qui a commencé à peu près à la mi-juillet. Cette augmentation-là, bon, à quelle vitesse elle va aller, jusqu'à quel niveau elle va aller, c'est peut-être un peu difficile de le prévoir, mais on pourrait certainement dire que cette hausse-là est peut-être le prélude à cette 4e vague , souligne Gaston De Serres.

La réouverture de la frontière, un risque?

Un peu pour ces mêmes raisons, la réouverture, lundi, de la frontière canadienne aux Américains souhaitant effectuer un voyage non essentiel ne devrait pas entraîner une flambée des cas au Québec, croit le médecin-épidémiologiste.

Il fait remarquer que les voyageurs en provenance des États-Unis doivent respecter certaines conditions, dont celle d’être doublement vaccinés depuis au moins 14 jours et d’avoir en main un test négatif 72 h avant leur arrivée.

La réouverture de la frontière canadienne aux voyageurs américains coïncide avec une montée en flèche des infections à la COVID-19 aux États-Unis. Photo : Associated Press / Elaine Thompson

C’est sans compter, poursuit le Dr De Serres, que les voyageurs américains qui arrivent au Québec par voie terrestre viennent majoritairement des États limitrophes, où les populations sont largement vaccinées.

Je dirais que ces deux facteurs-là font que le risque de l'ouverture des frontières américaines est diminué. Maintenant, il n'est pas nul, mais il est certainement diminué par rapport aux États [situés] plus dans le sud des États-Unis où là, il y a vraiment une transmission plus élevée de la maladie , fait-il valoir.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche