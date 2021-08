Découverte d'une nouvelle plante carnivore en Amérique du Nord

Elle peut sembler toute légère et délicate, mais la tofieldie de l'Ouest, une fleur qui colore la côte Ouest de l’Amérique du nord, est en réalité une carnivore mangeuse d’insecte, ont découvert des chercheurs de la Colombie-Britannique et du Wisconsin.

La Triantha occidentalis piège d'abord les insectes sur sa tige et ses pétales aux poils collants, puis aspire les nutriments de leur cadavre, décrivent les botanistes dans une étude publiée dans la revue scientifique PNAS.

La rare découverte représente une agréable surprise pour l’un des auteurs de l’étude, le Dr Sean Graham, professeur au département de botanique de l'UBC, qui s'attend à beaucoup d'intérêt de la part du public. Les fleurs carnivores ont cet aspect monstrueux que les gens aiment , croit-il.

Les gens sont fascinés par les plantes carnivores parce qu’elles font ce qu’elles ne sont pas censées faire : elle mange de la viande. Une citation de :Dr Sean Graham, professeur au département de botanique de l'UBC

Les spécimens de la tofieldie de l'Ouest étudiés dans le cadre de l'étude se trouvent sur le mont Cypress, au nord de Vancouver. Photo : Offerte par l'UBC/Danilo Lima

De suspicions à découverte

Lorsqu'ils ont entrepris d'étudier la tofieldie de l'Ouest, les botanistes se doutaient déjà qu'elle pourrait s'avérer carnivore.

Trois éléments leur ont mis la puce à l'oreille : elle a perdu certains gènes qui sont absents chez d'autres plantes carnivores, elle vit dans le même type d'habitat humide et brumeux et elle a des poils collants.

Ce fait n'est pas en soi unique aux plantes carnivores, précise l'auteur de l'étude.

Plusieurs fleurs utilisent les poils collants pour se défendre, pour empêcher les insectes de les manger. Dans ce cas-ci, c’est l’inverse. Une citation de :Dr Sean Graham, professeur au département de botanique de l'UBC

Les spécimens étudiés sont ceux qui jonchent le sol du mont Cypress, à North Vancouver. Or, on retrouve aussi la tofieldie de l'Ouest de la Californie à l'Alaska.

Le Dr Qianshi Li est le principal auteur de l'étude qu'il a mené lorsqu'il était étudiant au doctorat à l'UBC. Sa découverte est considérée comme étant rare. Photo : Offerte par l'UBC

Pollinisation et carnivorisme

L’un des aspects les plus fascinants du comportement de la tofieldie de l'Ouest est qu’elle piège des insectes qui pollinisent ses propres fleurs, selon les chercheurs. À première vue, c'est contradictoire parce que vous ne devriez pas tuer les insectes qui vous aident à vous reproduire , fait valoir l'auteur principal, le Dr Qianshi Lin.

Or, l’équilibre entre le besoin d’être pollinisé et celui de se nourrir de nutriments d'insectes demeure possible, explique le Dr Tom Givnish, professeur au département de botanique de l'Université du Wisconsin-Madison.

Ses poils glandulaires ne peuvent piéger que des moucherons et d'autres petits insectes, de sorte que les abeilles et les papillons plus forts, qui agissent comme ses pollinisateurs, ne sont pas capturés , précise-t-il.

D'autres découvertes à suivre

Grâce à leur découverte, on compte maintenant 19 espèces de plantes carnivores au Canada.

Ces plantes sont rares et ce n'est pas tous les jours qu'on les découvre , rappelle le professeur Graham. C’est génial, ça fait en sorte que les gens s’intéressent aux fleurs et aux plantes, qui sont très importantes pour nous.

La présence de la tofieldie de l'Ouest près de grands centres urbains suggère que d'autres plantes carnivores restent à découvrir, même dans des écosystèmes bien étudiés, souligne l'UBC.