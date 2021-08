40 000 permis de camping sauvage vendus en deux mois en Alberta

Un peu plus de 40 000 permis de camping sauvage ont été vendus depuis leur instauration par le gouvernement de l'Alberta, en juin. Les campeurs espèrent que l'argent sera réinvesti dans la conservation de la nature, comme l'avait promis le gouvernement provincial en mars .

Depuis sa mise en place en juin jusqu'à début août, le ministère de l’Environnement et des Parcs de l'Alberta indique avoir vendu 39 350 permis annuels et 1850 laissez-passer pour trois jours.

Des frais annuels de 30 $ par personne avaient été mis en place pour séjourner sur les terres de la Couronne afin de financer les parcs de la province. Pour les laissez-passer de trois jours, ces frais sont de 20 $ par personne.

Les terres de la Couronne de la province avaient souffert de la demande générée par l'engouement pour le camping sauvage et traditionnel en raison de la COVID-19.

Auparavant, l'accès était gratuit pour les campeurs.

Défi d’application

Le gouvernement indique être en train de travailler pour accroître la conformité au nouveau règlement par des activités d'éducation et de sensibilisation ciblées, notamment par des contrôles supplémentaires sur le terrain et de la publicité sur les médias sociaux.

Nous demandons aux campeurs d'être prêts à présenter une preuve de paiement (permis imprimé ou application mobile) aux agents chargés de l'application de la loi , informe le ministère de l’Environnement et des Parcs.

Les travailleurs sur le terrain estiment qu’entre 50 et 80 % des campeurs se sont conformés aux nouvelles exigences. Aucune amende n’a encore été infligée à ce jour.

Selon Joe Pavelka, professeur d’écotourisme à l’Université Mount Royal, l’instauration de ce permis est vraiment une bonne chose . Il pense toutefois que beaucoup est encore à faire pour sensibiliser la population.

Je pense qu'il y aura encore beaucoup de gens qui se comporteront de manière nuisible à l'environnement et aux personnes qui les entourent. Une citation de :Joe Pavelka, professeur d’écotourisme à l’Université Mount Royal

Les campeurs veulent des assurances

Pour Ryan Epp, qui gère une page Facebook de camping sauvage, la somme de 30 $ demandée pour le permis annuel n’est pas excessive.

Il dit que ce coût ne contraint pas les amateurs de camping sauvage, du moment qu’ils peuvent constater que l’argent est bien investi pour entretenir les terres et qu’il n’augmente pas année après année.

Le gouvernement albertain assure que les fonds provenant des permis seront réinvestis dans la région afin d'améliorer les expériences récréatives et de contribuer à la conservation des paysages. Cela comprend l'amélioration des infrastructures récréatives, les activités de conservation et d'intendance, les efforts de sécurité publique, l'éducation et l'application de la loi , précise-t-il.

L’été dernier, la pandémie avait généré un véritable engouement pour le camping sauvage. Ce phénomène avait exacerbé les incivilités. En juin 2020, un rapport du Comité permanent de l’arrière-pays de Bighorn d’Environnement Alberta avait détaillé les dégâts : des excréments et des ordures abandonnés, des arbres coupés ou encore des sentiers créés pour les véhicules tout terrain.

Avec les informations de Elise von Scheel