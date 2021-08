Les Gwich’in des T. N.-O. en deuil après le décès de l'une de leurs leaders

L'accident est survenu dimanche, quelques jours après son 38e anniversaire, selon le Conseil tribal des Gwich’in, établi à Inuvik

Nous pleurons l'immense perte d'une amie, membre de la famille, mère et leader , lit-on dans un message Facebook de l’organisation.

Dans un communiqué, la Gendarmerie royale du Canada confirme qu’un accident de la route s’est produit dimanche matin à environ 20 km au nord d'Inuvik sur la route menant à Tuktoyaktuk.

La GRCGendarmerie royale du Canada dit qu’en arrivant sur place les secours ont constaté la mort de la jeune femme. Elle affirme aussi qu’une personne de 25 ans, qui était dans le même véhicule, a été transportée à l'Hôpital d’Inuvik avant d'être transférée dans celui de Yellowknife.

Originaire d'Inuvik, aux Territoires du Nord-Ouest, Kristine McLeod était passionnée par sa communauté. Photo : Photo envoyée par Kelly McLeod

Passionnée par sa communauté

Sous le choc, Kelly McLeod, le frère de Kristine McLeod, affirme que sa soeur a touché beaucoup de monde au cours de sa vie : Son amour pour sa famille ne pouvait pas être mesuré. Elle a déménagé de Yellowknife pour aider à unir et à construire la nation Gwich'in. Kristine laisse un grand vide que personne ne peut combler.

L’homme, qui est aussi le président du Conseil des Gwich'in de Nihtat, souligne aussi que sa sœur, mère de deux enfants, tenait la jeunesse et l’éducation en très haute estime.

Kristine était une magnifique Gwich'in. [Elle] a touché tant d'âmes que les mots ne peuvent décrire la perte que nous ressentons. Une citation de :Kelly McLeod, frère de Kristine McLeod

Le grand chef du Conseil tribal des Gwich’in, Ken Kyikavichik, qui connaît Mme McLeod depuis des années, évoque une femme brillante. C’était une personne très dynamique, quelqu'un qui avait des relations, qui était très respectée , affirme-t-il.

Durant leur parcours, M. Kyikavichik et Mme McLeod se sont souvent croisés, que cela soit lorsqu’ils travaillaient pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, à la Gwich’in Settlement corporation ou encore, plus récemment, au Conseil tribal.

Elle avait tellement de potentiel. Une citation de :Ken Kyikavichik, grand chef du Conseil tribal des Gwich’in

Le chef actuel se souvient avoir été l’un des premiers qu’elle a appelés pour lui annoncer qu’elle se lançait dans l’élection au poste de chef adjointe. Elle avait été élue il y a un peu moins d’un an, en septembre 2020.

Elle était passionnée par la jeunesse gwich’in, notre langue, notre culture, notre santé et bien-être, et surtout par notre unité, dit-il. Elle voulait voir les membres de notre communauté travailler ensemble parce qu’elle croyait profondément que notre avenir serait plus beau si nous travaillions main dans la main.

Les dirigeants des T.N.-O.Territoires du Nord-Ouest ont également rendu hommage à la jeune leader dans des messages publiés sur les réseaux sociaux.

Alors que la première ministre, Caroline Cochrane, souligne le dévouement de Kristine McLeod et sa volonté de bâtir un meilleur avenir pour les Gwich’in, le député fédéral Michael McLeod la décrit comme une leader forte et d'une défenseuse passionnée par sa communauté .

Avec des informations de Joanne Stassen et Mackenzie Scott