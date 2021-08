Une station de ski n’ouvrira pas cet hiver en raison de la sécheresse au Manitoba

Holiday Mountain puise son eau dans la rivière Pembina, indique la directrice générale, Bernice Later.

C’est tellement sec qu’on a vu un chevreuil la traverser hier soir. C’est des conditions sans précédent , affirme-t-elle.

Le sud du Manitoba a reçu un peu de pluie, lundi, mais Bernice Later croit que ce ne sera pas suffisant.

La terre est tellement sèche, cette pluie ne va pas couler dans la rivière. Elle est juste en train de s’infiltrer dans le sol. Elle abreuve les arbres, et heureusement, rend les conditions un peu moins terrifiantes en ce qui concerne le risque d’incendie , poursuit-elle.

Cependant, il ne va pas y avoir les 9 ou 10 pieds [2,70 mètres à 3 mètres] dont la rivière aurait besoin pour remonter. C’est vraiment impossible.

Les pentes de ski du Manitoba ajoutent de la neige artificielle à celle qui tombe naturellement, surtout lorsqu’il y a peu de précipitations.

Selon Bernice Later, il y a eu quelques saisons de ski raccourcies dans les années 1980, lorsque le personnel n’était pas en mesure de produire assez de neige en raison d’une sécheresse.

Ce sera cependant la première fois en 60 ans d'existence que le centre doit annuler une saison entière.

Holiday Mountain commence normalement à vendre des abonnements saisonniers en août. Cette année, le centre ne le fera pas.

Cela ne semble pas responsable de vendre des abonnements qu'on ne peut pas garantir , indique Bernice Later. La meilleure chose à faire était d’être honnête avec nos clients et notre personnel et de commencer à planifier pour l’année prochaine.

Elle note qu’il s’agit d’une décision difficile, surtout compte tenu de l’impact de la COVID-19.

Cela nous fend le cœur. […] Chaque hiver, nous embauchons 65 personnes. Cela aura des conséquences énormes pour l’économie locale. Nous le sentons tous , déplore Bernice Later.

Elle espère que la pente de ski pourra ouvrir en décembre 2022.

Avec les informations de Shannah-Lee Vidal et de Rachel Bergen