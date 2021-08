Vous pouvez réduire votre empreinte écologique, mais les décideurs peuvent vous aider

Alors que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) vient de publier son dernier rapport accablant et que la planète a connu son « Jour du dépassement » annuel le mois dernier, Radio-Canada a demandé à des experts de départager la responsabilité de ce fardeau écologique.

Je dirais que 100 % de la responsabilité incombe aux consommateurs , soutient Jiaying Zhao, professeure au Département de psychologie et à l’Institut pour les ressources, l'environnement et la durabilité de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

La division entre les consommateurs d’un côté et les entreprises et gouvernements de l’autre est fallacieuse, parce qu’ultimement, les décisions de ces derniers sont prises en fonction des demandes des individus. Une citation de :La professeure en psychologie Jiaying Zhao

Le professeur Sébastien Jodoin, qui travaille à la Faculté de droit de l’Université McGill et est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les droits humains, la santé et l’environnement, n’est pas du même avis.

Les changements individuels vont avoir très peu d’impact, sauf si certains sont adoptés par tout le monde, mais ça prend beaucoup de temps , nuance-t-il. Il y a des limites à ce qu’on peut faire au niveau individuel.

Réduire son empreinte écologique

Une panoplie de tests en ligne permettent de mesurer notre empreinte écologique en fonction de nos choix quotidiens. D’après le Global Footprint Network, si tout le monde vivait comme le Canadien moyen, nous aurions besoin d’un peu plus de cinq planètes Terre  (Nouvelle fenêtre) pour subvenir aux besoins de la population de façon durable.

Les solutions pour diminuer cette empreinte sont désormais bien connues : privilégier les transports en commun et les transports actifs plutôt que la voiture, éviter de prendre l’avion, réduire sa consommation de viande et d’énergie à la maison. Avoir une alimentation à base de plantes peut réduire votre empreinte carbone d’environ une tonne de CO2 par année , explique la professeure Zhao, qui est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la durabilité des comportements. Laisser tomber votre voiture peut réduire vos émissions d’environ deux tonnes.

S’assurer que l’énergie qu’on consomme à la maison provienne de sources renouvelables, comme l’hydroélectricité, ou encore les énergies solaire ou éolienne, fait également partie de la solution. Avoir un enfant de moins aide aussi beaucoup , ajoute la professeure Zhao.

Le secteur des transports est le deuxième des secteurs les plus polluants du pays en matière d'émissions de GES, tout juste derrière l'industrie pétrolière et gazière (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Reste que les efforts doivent être considérables pour réduire son empreinte individuelle. Une personne qui n’utilise pas de voiture, ne mange pas de viande et vit en appartement a une empreinte bien moindre que celle du Canadien moyen. Mais si cette personne ajoute un vol transatlantique, par exemple, et que tous les habitants de la planète font les mêmes choix qu'elle, il faudrait tout de même plus d'une Terre pour subvenir aux besoins de la population de façon durable, d'après les calculs de Global Footprint Network.

Nos gestes individuels ont cependant aussi le pouvoir d’influencer ceux qui nous entourent, et d'en multiplier ainsi l’impact. Si on est la personne qui prend son vélo et qui amène sa tasse, on démontre que c’est possible et on a plus de chances qu’il y ait un effet d’engouement, qui est plus difficile à atteindre avec des arguments , selon Sébastien Jodoin.

Demander des changements systémiques

Tu peux dire que quelqu’un a la responsabilité de recycler, mais on voit qu’on recycle très mal au Québec, comme ailleurs , illustre le professeur Jodoin. La responsabilité première incombe aux entreprises qui devraient internaliser les coûts de tout le cycle de vie de leurs produits plutôt que de compter sur les consommateurs.

Et nombre de choix individuels dépendent de l’infrastructure en place. Ce n’est pas tout le monde qui a accès à de l’énergie renouvelable , admet Jiaying Zhao. Ça dépend [de l'endroit] où ils vivent et de leur statut socioéconomique.

Pour Émile Boisseau-Bouvier, analyste, politiques climatiques et transition écologique chez Équiterre, la solution passe par un tango qui se danse à deux .

Le citoyen ne peut pas tout faire, c’est plutôt les gouvernements et les grandes entreprises qui doivent prendre les devants. Une citation de :Émile Boisseau-Bouvier, analyste chez Équiterre

Il donne l’exemple des subventions au secteur des énergies fossiles. Exportation et développement Canada (EDC) a facilité les activités des entreprises pétrolières et gazières à la hauteur de 8,1 milliards de dollars en 2020  (Nouvelle fenêtre) . Il s’agit pourtant du secteur économique le plus polluant du pays, responsable de 26 % de nos émissions de gaz à effet de serre (GES), selon Environnement et Changement climatique Canada  (Nouvelle fenêtre) .

Si on veut se diriger vers la carboneutralité, c’est au gouvernement de cesser ces subventions , dit M. Boisseau-Bouvier. Le citoyen a peu d’impact sur la question, selon lui.

En ce qui concerne le deuxième secteur le plus polluant – les transports, avec 25 % des émissions de GESgaz à effet de serre – la responsabilité est partagée, d’après l’analyste d’Équiterre. Les gens peuvent éviter la voiture, mais il faut encore que ce soit possible, si je n'ai pas de transport en commun chez moi, c'est difficile de l'utiliser .