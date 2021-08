Vers une révision de la réglementation entourant les boîtes de dons à Gatineau?

Deux ans après l’entrée en vigueur d’une réglementation entourant les boîtes de dons aux organismes communautaires, à Gatineau, la Ville se penche sur les façons de faire mieux. Le nombre d’endroits où laisser des vêtements, par exemple, a grandement diminué, déplorent des intervenants, et la quantité de textiles qui finissent à l’enfouissement augmenterait.

La nouvelle réglementation, ça nous a compliqué les choses au niveau des permissions , résume Linda Fortin, superviseure au comptoir Riviera de la société Saint-Vincent-de-Paul.

Le fait que la procédure est plus complexe pour obtenir un permis a contribué à faire diminuer le nombre de grandes boîtes extérieures où les citoyens peuvent laisser leurs dons à toute heure du jour, croit-elle.

C'est sûr qu'on a une perte de dons alors [qu’on le veuille ou non], on a une perte de revenus quelque part , dit-elle.

La nouvelle réglementation – adoptée en 2018 et entrée en vigueur en 2019 – visait pourtant à venir en aide aux organismes locaux en éliminant la concurrence d'entreprises venant d'ailleurs, rappelle Maude Marquis-Bissonnette, conseillère du district du Plateau.

Des vêtements qui pouvaient être réutilisés étaient destinés ailleurs, alors qu'on pouvait les garder dans notre économie locale et soutenir des entreprises d'économie sociale sur notre territoire , affirme celle qui préside la Commission du développement du territoire, de l'habitation et de l'environnement.

Mme Marquis-Bissonnette reconnaît qu’il est possible de faire mieux. On se rend compte, effectivement, qu’il semble que la réglementation a eu comme effet de diminuer le nombre de boîtes de dons pour des raisons qu'on est encore en train d'explorer , dit-elle.

Déjà, elle estime que le fait que des personnes avaient tendance à laisser des déchets, comme des encombrants, à côté des boîtes de dons a convaincu certains organismes d'abandonner des boîtes de dons. La responsabilité d’assurer le nettoyage, autour des boîtes, revient aux organismes, souligne-t-elle.

C’est nous qui sommes obligés de nettoyer ça [...] ça prend du temps , renchérit Linda Fortin.

Elle affirme que les organismes comme le sien peuvent se départir des encombrants gratuitement, mais ce n’est pas le cas pour les déchets qui n’entrent pas dans cette catégorie.

Si on a un surplus de déchets, ça nous coûte cher. Une citation de :Linda Fortin, superviseure au comptoir Riviera de la Saint-Vincent-de-Paul

Cet argent irait, autrement, à la communauté et aux paroisses, indique l'intervenante.

À son avis, il est essentiel d’éduquer la population à cesser de laisser des déchets dans les boîtes de dons ou aux alentours. C'est les gens qui font ces dégâts et qui vont mettre n'importe quoi. La solution serait là , croit la superviseure.

Il faut agir plus vite, selon Louise Boudrias

La conseillère municipale Louise Boudrias considère que la façon dont la nouvelle réglementation a été appliquée est trop complexe et équivaut à un échec . À son avis, la Ville doit agir rapidement pour corriger le tir.

Ça fait deux ans qu'on est en analyse. À un moment donné, il faut arrêter de faire des analyses et il faut des actions , lance l’élue du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond.

Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est incompréhensible , poursuit-elle.

Louise Boudrias, conseillère municipale de Gatineau Photo : Capture d'écran - Radio-Canada

De son côté, Maude Marquis-Bissonnette assure qu’un travail est déjà fait en collaboration avec les organismes gatinois pour déterminer ce qui doit être amélioré. Un projet pilote est considéré afin de déployer des boîtes sur des terrains municipaux, évoque-t-elle.

Avec le règlement qu'on a adopté, on peut les placer sur des terrains municipaux. On consulte donc avec les services qui sont concernés comme, par exemple, celui des loisirs, du sport et de la communauté , ajoute-t-elle.

Par ailleurs, elle affirme qu’il n’est pas exclu que la Ville revoie sa réglementation.

Avec les informations de Nathalie Tremblay