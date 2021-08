Un retour du public attendu pour le festival Mural

Après un festival sans spectateurs ou spectatrices l’an dernier, Mural va renouer avec le public du 12 au 22 août à Montréal. La célébration de l’art urbain et des créations muralistes devra cependant limiter la capacité de ses différentes activités afin de se plier aux règles sanitaires.

« On reste avec la formule qui s’intègre à la piétonnisation du boulevard Saint-Laurent, a expliqué Pierre-Alain Benoît, directeur général de l’événement, en entrevue avec Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin. On pourra retrouver le public et apprécier les œuvres en production avec la communauté du Plateau-Mont-Royal. »

Ainsi, le boulevard Saint-Laurent sera ouvert à tous et à toutes, mais l’accès au cœur de la zone festivalière sera limité. Il faudra donc réserver sa place en se procurant un billet pour pénétrer dans le secteur situé entre les rues Prince-Arthur et Sherbrooke.

Malgré cette capacité réduite, l’organisation du festival se réjouit du retour du public et revient avec une programmation où les muralistes, les ateliers et les artistes de musique coexisteront durant 11 jours.

Murales, musique et transformations d’espaces

En plein cœur du quadrilatère du festival, l’artiste torontois birdO, l’un des muralistes du Canada les plus en vue, se joindra au studio créatif montréalais Iregular pour la création d’une murale unique en son genre. L'œuvre sera créée simultanément avec une projection interactive sur une façade utilisée de multiples fois au fil des années par le festival.

Les gens pourront voir l’artiste peindre le jour et voir la projection le soir, explique Pierre-Alain Benoît. Ça va évoluer tout au long du festival. J’ai bien hâte de voir le résultat qui sera assez original!

Plusieurs artistes locaux seront aussi à l’œuvre : June Barry, Francorama (Franco Égalité), Michelle Hoogveld, Marie-Pier Primeau et autres Julian Palma.

Par ailleurs, l’art numérique s'intégrera aussi à la programmation de Mural, puisque le public pourra visiter deux parcs où expérimenter des œuvres de réalité augmentée. Des installations semi-permanentes s’ajoutent donc au legs de murales permanentes du festival.

Finalement, la musique fera un retour pendant l’événement artistique. En plus du populaire duo R'n'B dvsn pour l’ouverture des festivités, les artistes du Québec Sarahmée, Eman, Cœur de pirate, High Klassified et Robert Robert seront notamment en prestation durant le festival.